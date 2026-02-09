विकासपुरी मछली मार्केट में खड़ी बस में लगी भीषण, हेल्पर का शव बरामद
दिल्ली के पश्चिमी इलाके विकासपुरी स्थित मछली मार्केट में रविवार देर रात खड़ी बस में लगी आग,दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद पाया काबू
Published : February 9, 2026 at 12:07 PM IST
नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली के पश्चिमी इलाके विकासपुरी स्थित मछली मार्केट में रविवार देर रात एक दर्दनाक हादसा हो गया. यहां खड़ी एक निजी बस में अचानक भीषण आग लग गई, जिसमें बस के हेल्पर की जलकर मौत हो गई. हादसे से इलाके में अफरा-तफरी मच गई और स्थानीय लोग दहशत में आ गए.
विकासपुरी मछली मार्केट के पास खड़ी बस में लगी आग
दमकल, विभाग के अनुसार, रविवार रात करीब 12:33 बजे कंट्रोल रूम को विकासपुरी मछली मार्केट के पास एक बस में आग लगने की सूचना मिली. सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की दो गाड़ियां तुरंत मौके पर रवाना की गईं. दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक बस पूरी तरह जल चुकी थी. आग बुझाने के दौरान दमकल कर्मियों को बस के अंदर एक व्यक्ति का जला हुआ शव मिला. बाद में उसकी पहचान 25 वर्षीय सुनील शर्मा के रूप में हुई, जो बस में हेल्पर के तौर पर काम करता था. प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक, हादसे के वक्त सुनील बस के अंदर ही मौजूद था और आग तेजी से फैलने के कारण वह बाहर नहीं निकल सका.
आग शॉर्ट सर्किट या तकनीकी खराबी के चलते लगने की आशंका
दमकल अधिकारी अमित ने बताया कि आग लगने के कारणों का अभी तक स्पष्ट पता नहीं चल पाया है. शुरुआती जांच में सामने आया है कि स्थानीय लोगों ने पहले बस से धुआं निकलते देखा था, जिसके कुछ ही देर बाद उसमें अचानक आग भड़क उठी.आशंका जताई जा रही है कि आग शॉर्ट सर्किट या तकनीकी खराबी के कारण लगी हो सकती है, हालांकि इसकी पुष्टि जांच के बाद ही हो सकेगी.
पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा
घटना की सूचना मिलने पर पुलिस भी मौके पर पहुंची. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी गई है। बस किसकी थी, कहां से आई थी और उसमें उस समय कौन-कौन मौजूद था, इन सभी पहलुओं की भी जांच की जा रही है. इस हादसे ने एक बार फिर सार्वजनिक और निजी वाहनों की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं. स्थानीय लोगों ने मांग की है कि बसों की नियमित तकनीकी जांच सुनिश्चित की जाए, ताकि भविष्य में इस तरह की दर्दनाक घटनाओं को रोका जा सके.
