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फतेहाबाद में दर्दनाक सड़क हादसा, 52 सीटर बस पलटी, मची चीख-पुकार, तीन की मौत, चालक फरार

फतेहाबाद में दर्दनाक सड़क हादसा ( ETV Bharat )

फतेहाबाद: फतेहाबाद से टोहाना जा रही यात्रियों से भरी एक प्राइवेट बस सोमवार सुबह भीषण सड़क हादसे का शिकार हो गई. तेज रफ्तार बस अनियंत्रित होकर सड़क से नीचे उतर गई और खेत में पलट गई. हादसे में दो महिलाओं और एक होमगार्ड जवान की मौत हो गई, जबकि 12 यात्री घायल हो गए. घायलों का उपचार नागरिक अस्पताल टोहाना में चल रहा है. बचाव कार्य जारी: इधर, हादसे की सूचना मिलते ही सदर थाना प्रभारी बीर सिंह पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे. पुलिस और स्थानीय लोगों ने मिलकर राहत एवं बचाव अभियान चलाया. बस में फंसे यात्रियों को शीशे तोड़कर बाहर निकाला गया. गंभीर रूप से घायल यात्रियों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया. मृतकों की हुई पहचान: पुलिस के अनुसार मृतकों की पहचान सिटी थाना टोहाना में तैनात होमगार्ड जवान बलविंदर सिंह निवासी गांव डुल्ट, 31 वर्षीय भौती देवी तथा 70 वर्षीय मोनी देवी के रूप में हुई है. हादसे के बाद मृतकों के परिवारों में शोक की लहर दौड़ गई. 52 सीटर बस पलटी (ETV Bharat)