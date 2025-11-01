ETV Bharat / state

सोमवार से निजी बस संचालकों की अनिश्चितकालीन हड़ताल, जानें क्या हैं इनकी मांगें

शिमला: सिटी बस चालक परिचालक यूनियन ने जिला प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, जिला प्रशासन द्वारा मांगों को न मानने पर निजी बस चालक परिचालक 3 नवंबर यानी सोमवार से शिमला शहर में बसें नहीं चलाएंगे. शिमला सिटी बस चालक परिचालक यूनियन के अध्यक्ष रूपलाल ठाकुर एवं सचिव अखिल गुप्ता ने बताया कि शुक्रवार को यूनियन की बैठक सपंन्न हुई. बैठक कर यह फैसला लिया गया है कि सोमवार से बसें नहीं चलेंगी. इस बारे में निजी बस ऑपरेटरों को पहले ही नोटिस दिया गया था. विभाग एवं प्रशासन को उसकी प्रतियां दे दी गई थीं, लेकिन इसके बावजूद भी उनकी मांगों पर प्रशासन की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई है. ऐसे में अब निजी बस चालक परिचालक संघ ने हड़ताल करने का फैसला लिया है.

यह है बस चालक एवं परिचालक संघ की मांगें

शिमला सिटी बस चालक परिचालक यूनियन के पदाधिकारियों का कहना है कि शहर में ट्रैफिक जाम के कारण उन्हें काफी नुकसान उठाना पड़ता है. इसके लिए शहर के 40 किलोमीटर के बाहर के दायरे से आने वाली बसों को पुराना बस स्टैंड की बजाए सीधे आईएसबीटी भेजने की मांग चालक परिचालक संघ ने उठाई थी, लेकिन उनकी ये मांग पूरी नहीं हुई है. इसके अलावा एचआरटीसी की स्कूल ड्यूटी वाली बसें सवारियां उठाती हैं, इसके कारण आए दिन एचआरटीसी एवं निजी बस चालक परिचालकों की लड़ाई होती है. डीजल डालने एवं चार्जिंग करवाने के लिए वर्कशॉप की गईं बसें भी आते जाते समय रास्ते से सवारियां उठा लेती हैं. पुराना बस स्टैंड में निजी बस चालक परिचालकों के लिए रेस्टरूम की मांग की गई थी, ये मांग भी अभी तक पूरी नहीं हुई हैं.

सोमवार से अनिश्चितकालीन हड़ताल