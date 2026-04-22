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हांसी में प्राइवेट बस संचालकों ने परिवहन विभाग के आदेश को मानने से किया इनकार, सीनियर सिटीजन, दिव्यांग या अन्य रियायती पास पर फ्री यात्रा की सुविधा से इनकार

प्राइवेट बस संचालकों को सख्त कार्रवाई की चेतावनी: परिवहन आयुक्त कार्यालय की ओर से जारी निर्देशों में स्पष्ट किया गया है कि प्रदेश के सभी निजी बस संचालकों को अब हरियाणा रोडवेज की तर्ज पर ही सभी श्रेणियों के फ्री और रियायती पास धारकों को यात्रा करवाना अनिवार्य होगा. वहीं निर्देशों की अवहेलना करने वाले बस संचालकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है.

हांसीः हरियाणा में निजी बस संचालकों की मनमानी पर अब सरकार ने सख्ती दिखानी शुरू कर दी है. सीनियर सिटीजन, दिव्यांग या अन्य रियायती पास और फ्री पास धारकों की प्राइवेट बसों में न चढ़ाने की लगातार मिल रही शिकायतों के बाद परिवहन विभाग ने कड़ा रुख अपनाया है.

प्राइवेट बस एसोसिएशन के प्रतिनिधियों ने उपायुक्त से की मुलाकात (Etv Bharat)

आदेश मानने से किया इनकारः प्राइवेट बस एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष धन सिंह समेत प्रदेशभर के बस संचालकों आज लघु सचिवालय पहुंचे, जहां उन्होंने उपायुक्त से मुलाकात कर अपनी मांगों को रखा और सरकार से भुगतान का मोड स्पष्ट होने तक आदेश मानने से इनकार कर दिया. आपको बता दें कि हरियाणा सरकार के सख्त निर्देशों के बाद अब निजी बस संचालक भी खुलकर विरोध में आ गए हैं. प्राइवेट बस संचालकों ने साफ शब्दों में कहा है कि वे परिवहन विभाग के इन आदेशों को मानने के लिए तैयार नहीं हैं.

'बिना किसी मुआवजे के रियायती पास धारकों को यात्रा करवाना संभव नहीं': हांसी प्राइवेट बस एसोसिएशन के जिला प्रधान दिनेश सिंह बडाला का कहना है कि "जब हरियाणा रोडवेज बसों में सीनियर सिटीजन, दिव्यांग और छात्राओं को मुफ्त यात्रा की सुविधा दी जाती है, तो उसके बदले रोडवेज विभाग सरकार से निर्धारित राशि प्राप्त करता है. जबकि निजी बस ऑपरेटरों को ऐसी कोई आर्थिक भरपाई नहीं दी जाती. बिना किसी मुआवजे के फ्री और रियायती पास धारकों को यात्रा करवाना उनके लिए आर्थिक रूप से संभव नहीं है, इसलिए वे इन आदेशों को लागू नहीं करेंगे."

'रोडवेज के पास उनकी बसों में मान्य नहीं होंगे': एसोसिएशन के राज्य प्रधान डॉ. धन सिंह ने कहा कि "रोडवेज स्वयं पास जारी कर यात्रियों से या संबंधित विभागों से पैसा वसूलता है. ऐसे में निजी ऑपरेटर मुफ्त यात्रा कराकर आर्थिक नुकसान क्यों झेलें? रोडवेज के पास उनकी बसों में मान्य नहीं होंगे."

'आईटीओ के पास भेजा जा रहा है संबंधित शिकायतों को': हरियाणा रोडवेज के टीएम सुखबीर सिंह ने बताया कि "निजी बसों में सफर करने वाले सीनियर सिटीजन, दिव्यांग और छात्राओं की लगातार शिकायतें सामने आ रही हैं. इन शिकायतों को संबंधित आईटीओ के पास भेजा जा रहा है, जहां से आगे की कार्रवाई की जाएगी." टीएम के अनुसार, सरकार के निर्देशों का पालन सुनिश्चित कराने के लिए विभाग लगातार निगरानी कर रहा है और नियमों की अनदेखी करने वाले निजी बस संचालकों के खिलाफ आईटीओ विभाग सख्त कदम उठायेगा."