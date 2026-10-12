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रेवाड़ी में बस ने स्कूटी को मारी टक्कर, महिला की मौके पर मौत, CCTV कैमरे में कैद हादसा

रेवाड़ी में बस ने स्कूटी को मारी टक्कर ( ETV Bharat )

रेवाड़ी : हरियाणा के रेवाड़ी शहर के सर्कुलर रोड पर आज सोमवार दोपहर तेज रफ्तार प्राइवेट बस ने स्कूटी सवार देवरानी और जेठानी को टक्कर मार दी. टक्कर लगते ही देवरानी नीचे गिर गई और जेठानी बाल बाल बच गई. प्राइवेट बस चालक रेवाड़ी से झज्जर जा रहा था और अपनी बस को मौके पर छोड़कर फरार हो गया. पास में लगे एक सीसीटीवी कैमरे में यह घटना कैद हो गई. सूचना मिलते ही शहर थाना पुलिस मौके पर पहुंची. बस को पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है और शव का पोस्टमार्टम कराया जाएगा.

बैंक जा रही थी : मिली जानकारी के अनुसार रेवाड़ी शहर के मोहल्ला साधूशाह नगर की रहने वाली डिंपल और पूजा अपने घर से स्कूटी से सवार होकर बैंक जा रही थी. पूजा स्कूटी चला रही थी और जबकि डिंपल पीछे बैठी थी. जैसे ही दोनों ट्रॉमा सेंटर के सामने पहुंचीं, तभी धारूहेड़ा चुंगी की तरफ से आ रही सवारी से भरी एक प्राइवेट बस ने पीछे से टक्कर मार दी जिससे पूजा स्कूटी लेकर दूर जा गिरी और डिंपल बस के अगले पहिए के नीचे आ गई जहां उसकी मौके पर मौत हो गई. मृतका 25 वर्षीय है. स्कूटी सवार दोनों महिला सगी बहनें थी. मृतका डिंपल को दो महीने पहले ही बेटी हुई थी, उसका एक लड़का भी है. भीड़भाड़ वाली सड़क पर हुए इस हादसे के बाद अफरा-तफरी मच गई. घटना के बाद आरोपी ड्राइवर बस को बीच सड़क पर ही छोड़कर फरार हो गया. हादसे की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और बस को सड़क किनारे करवाया.