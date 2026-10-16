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उन्नाव में बच्चों से भरी निजी बस में लगी आग, 60 बच्चे और तीन शिक्षकों को सुरक्षित निकाला गया

समय रहते बस से बच्चों और शिक्षकों को नीचे उतार लिया गया. ( Photo Credit; Unnao Police )

उन्नाव : कानपुर-लखनऊ राष्ट्रीय राजमार्ग पर शुक्रवार शाम गदनखेड़ा बाइपास के पास बच्चों से भरी एक निजी बस में अचानक आग लग गई. बस में कानपुर के गुरुनानक मॉडर्न स्कूल, कल्याणपुर के 60 बच्चे और तीन शिक्षक सवार थे. बस आनंदी वाटर पार्क से बच्चों को लेकर वापस कानपुर जा रही थी. आग लगने की सूचना मिलते ही कोतवाली सदर पुलिस मौके पर पहुंची और बस में सवार सभी 63 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया. घटना में किसी के घायल होने की सूचना नहीं है.

पुलिस के अनुसार, शुक्रवार शाम करीब 7:05 बजे बस में अज्ञात कारणों से आग लग गई. बस गदनखेड़ा बाइपास के पास पहुंची थी, तभी आग लगने की घटना हुई. बस में स्कूली बच्चों के सवार होने की जानकारी मिलते ही पुलिस ने तत्परता दिखाई और बच्चों व शिक्षकों को सुरक्षित बाहर निकाला. समय रहते सभी को बस से बाहर निकाल लिए जाने से बड़ा हादसा टल गया.