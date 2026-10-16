उन्नाव में बच्चों से भरी निजी बस में लगी आग, 60 बच्चे और तीन शिक्षकों को सुरक्षित निकाला गया
बस आनंदी वाटर पार्क से बच्चों को लेकर वापस कानपुर जा रही थी. घटना में किसी के घायल होने की सूचना नहीं है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 16, 2026 at 10:47 PM IST
उन्नाव : कानपुर-लखनऊ राष्ट्रीय राजमार्ग पर शुक्रवार शाम गदनखेड़ा बाइपास के पास बच्चों से भरी एक निजी बस में अचानक आग लग गई. बस में कानपुर के गुरुनानक मॉडर्न स्कूल, कल्याणपुर के 60 बच्चे और तीन शिक्षक सवार थे. बस आनंदी वाटर पार्क से बच्चों को लेकर वापस कानपुर जा रही थी. आग लगने की सूचना मिलते ही कोतवाली सदर पुलिस मौके पर पहुंची और बस में सवार सभी 63 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया. घटना में किसी के घायल होने की सूचना नहीं है.
पुलिस के अनुसार, शुक्रवार शाम करीब 7:05 बजे बस में अज्ञात कारणों से आग लग गई. बस गदनखेड़ा बाइपास के पास पहुंची थी, तभी आग लगने की घटना हुई. बस में स्कूली बच्चों के सवार होने की जानकारी मिलते ही पुलिस ने तत्परता दिखाई और बच्चों व शिक्षकों को सुरक्षित बाहर निकाला. समय रहते सभी को बस से बाहर निकाल लिए जाने से बड़ा हादसा टल गया.
घटना की सूचना पर फायर सर्विस की टीम भी मौके पर पहुंची. दमकलकर्मियों ने कार्रवाई करते हुए बस में लगी आग पर पूरी तरह काबू पा लिया. आग लगने के कारणों का तत्काल पता नहीं चल सका है. घटना में किसी के घायल होने की सूचना नहीं है. घटना की जानकारी मिलने पर उन्नाव के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जय प्रकाश सिंह और पुलिस अधीक्षक उत्तरी आयुष श्रीवास्तव घटनास्थल पर पहुंचे. दोनों अधिकारियों ने मौके का निरीक्षण किया और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए.
सदर कोतवाली इंचार्ज चंद्रकांत मिश्रा ने बताया, घटना के बाद राष्ट्रीय राजमार्ग पर यातायात सुचारु रूप से जारी रहा. बस में आग लगने के दौरान बच्चों की सुरक्षा पुलिस और दमकल विभाग के लिए प्राथमिकता रही. सभी बच्चों और शिक्षकों के सुरक्षित होने से प्रशासन ने राहत की सांस ली.
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