ETV Bharat / state

निजी बस चालकों की हड़ताल से दिल्ली में यात्री बेहाल, बस स्टैंड पर घंटों खड़े रहे यात्री, ऑटो का किराया भी बढ़ा

बसों के सड़क पर नहीं उतरने से कई इलाकों में सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था प्रभावित हुई और यात्रियों कोकाफी परेशानी उठानी पड़ी.

private bus drivers strike
गोविंदपुरी बस स्टैंड पर परेशान यात्री (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : September 16, 2026 at 12:49 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: दिल्ली में निजी बस चालकों की हड़ताल का असर अब आम यात्रियों की रोजमर्रा की आवाजाही पर साफ दिखाई देने लगा है. वेतन वृद्धि, मेडिकल सुविधा, इंश्योरेंस, सालाना बोनस और ओवरटाइम के उचित भुगतान जैसी मांगों को लेकर निजी बस चालकों का चक्का जाम बुधवार को दूसरे दिन भी जारी रहा. बसों के सड़क पर नहीं उतरने से कई इलाकों में सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था प्रभावित हुई है.

गोविंदपुरी मेट्रो के पास मां आनंदमयी मार्ग स्थित बस स्टैंड पर सुबह से ही यात्रियों की भीड़ जमा रही और लोग घंटों बसों का इंतजार करते नजर आए. दफ्तर, काम और अन्य जरूरी कार्यों के लिए निकले यात्रियों को बस नहीं मिलने के कारण काफी परेशानी उठानी पड़ी. कई यात्रियों ने बताया कि निजी बसों पर उनकी निर्भरता के चलते हड़ताल का सीधा असर उनकी यात्रा पर पड़ा है.

बस चालकों की हड़ताल से दिल्ली में यात्री बेहाल (ETV Bharat)

गोविंदपुरी बस स्टैंड पर यात्रियों की भीड़

हड़ताल का असर गोविंदपुरी मेट्रो स्टेशन के पास मां आनंदमयी मार्ग स्थित बस स्टैंड पर भी देखने को मिला. यहां सुबह से ही बड़ी संख्या में यात्री बसों का इंतजार करते नजर आए. कई यात्री पिछले एक से डेढ़ घंटे से बस का इंतजार कर रहे थे. बस नहीं मिलने के कारण लोगों को अपने दफ्तर और अन्य जरूरी कामों पर पहुंचने में देरी होने की चिंता सताती रही.

कई घंटे से बस का इंतजार

यात्री लालू पंडित ने बताया कि वह करीब एक घंटे से बस का इंतजार कर रहे हैं. उनका कहना है कि डीटीसी बसें भी जल्दी नहीं मिल रही हैं और निजी बसें हड़ताल के कारण चल नहीं रही हैं. उन्हें गढ़ी जाना है, लेकिन कोई बस नहीं मिलने के कारण वह काफी देर से बस स्टैंड पर खड़े हैं. वहीं, यात्री रहीम आलम ने बताया कि उन्हें आश्रम जाना है और वह करीब डेढ़ घंटे से बस का इंतजार कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि निजी बसों पर निर्भर रहने वाले यात्रियों के लिए हड़ताल के कारण परेशानी बढ़ गई है. उनके मुताबिक डीटीसी बस भी काफी देर से आती है, ऐसे में निजी बसों का संचालन बंद होने से आवाजाही और मुश्किल हो गई है. यात्री अमित ने बताया कि वह सुबह रविदास मार्ग से आसानी से निजी बस से सफर करते थे, लेकिन हड़ताल के कारण उन्हें ऑटो से आना पड़ा. उनका आरोप है कि आज ऑटो चालक भी अधिक किराया मांग रहे हैं. उन्होंने बताया कि मां आनंदमयी मार्ग स्थित बस स्टैंड पर आधे घंटे से अधिक समय से खड़े हैं, लेकिन अभी तक कोई बस नहीं आई है. यात्री सिमरन ने बताया कि उन्हें निजी बस चालकों की हड़ताल की जानकारी नहीं थी. वह कई घंटे से बस का इंतजार कर रही हैं, लेकिन बस नहीं मिलने के कारण उन्हें काफी परेशानी हो रही है. उन्होंने कहा कि अगर हड़ताल की जानकारी यात्रियों को पहले मिल जाती तो वे अपनी यात्रा की वैकल्पिक व्यवस्था कर सकते थे.

मांगों को लेकर दूसरे दिन भी हड़ताल

बता दें कि दिल्ली में निजी ऑपरेटरों के तहत चलने वाली बसों के ड्राइवर 16 सितंबर 2026 को भी हड़ताल पर हैं. ड्राइवर वेतन में बढ़ोतरी के साथ मेडिकल सुविधा, दुर्घटना बीमा, सालाना बोनस और ओवरटाइम के उचित भुगतान की मांग कर रहे हैं. ड्राइवरों का आरोप है कि लंबे समय से उनके वेतन में सम्मानजनक बढ़ोतरी नहीं हुई है और उन्हें 10 से 11 घंटे तक काम करना पड़ता है. उनका कहना है कि जब तक उनकी मांगों को लेकर निजी बस ऑपरेटरों की ओर से ठोस कदम नहीं उठाया जाता, तब तक आंदोलन जारी रहेगा. हड़ताल के चलते जहां निजी बस चालक अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर बसों पर निर्भर यात्रियों को घंटों इंतजार, भीड़ और वैकल्पिक परिवहन के लिए अतिरिक्त खर्च जैसी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है.

इसे भी पढ़ें

  1. दिल्ली: निजी बस चालकों का चक्का जाम: वेतन, मेडिकल व बोनस की मांगों को लेकर प्रदर्शन
  2. दिल्ली में एक और निर्भया कांड! खाली स्लीपर बस के अंदर छात्रा से दुष्कर्म, ड्राइवर सहित कंडक्टर गिरफ्तार
  3. DTC ड्राइवर की मौत के बाद कर्मचारियों में आक्रोश, सुरक्षा मांगों को लेकर किया प्रदर्शन, यात्री हुए परेशान

TAGGED:

PRIVATE BUS DRIVERS STRIKE
SALARY HIKE
बस चालकों का प्रदर्शन
BUS DRIVER BONUS
PRIVATE BUS DRIVERS STRIKE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.