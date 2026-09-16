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दिल्ली: निजी बस चालकों का चक्का जाम: वेतन, मेडिकल व बोनस की मांगों को लेकर प्रदर्शन

निजी ऑपरेटरों के खिलाफ खोला मोर्चा यह प्रदर्शन मुख्य रूप से निजी बस ऑपरेटरों के अंतर्गत कार्यरत बस ड्राइवरों द्वारा आयोजित किया गया. चालकों का आरोप है कि निजी बस ऑपरेटर लंबे समय से उनके बुनियादी अधिकारों की अनदेखी कर रहे हैं. लगातार बढ़ती महंगाई के बावजूद न तो उनके वेतन में सम्मानजनक बढ़ोतरी की गई है और न ही उन्हें स्वास्थ्य सुरक्षा (मेडिकल) या बीमा (इंश्योरेंस) का कोई पुख्ता कवर दिया गया है.

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में मंगलवार की सुबह से ही निजी ऑपरेटरों के तहत चलने वाली बसों के ड्राइवरों ने हड़ताल आज भी जारी है. वेतन वृद्धि, मेडिकल सुविधा, सालाना बोनस और इंश्योरेंस जैसी मौलिक मांगों को लेकर इस चक्का जाम से दिल्ली के विभिन्न इलाकों में सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था चरमरा गई. प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों ने बुधवार यानी 16 सितंबर को भी दिल्ली में हड़ताल की चेतावनी दी थी.

उत्तरी दिल्ली के डीसीपी को सौंपे गए पत्र और बुराड़ी क्रॉसिंग मैदान में एकत्र हुए ड्राइवरों के अनुसार उनकी मुख्य कई मांगें हैं.

वेतन वृद्धि : काम के घंटे और वर्तमान महंगाई के अनुपात में न्यायसंगत वेतन वृद्धि.

काम के घंटे और वर्तमान महंगाई के अनुपात में न्यायसंगत वेतन वृद्धि. स्वास्थ्य एवं बीमा सुविधाएं : चालकों व उनके परिवारों के लिए मेडिकल सुविधा तथा कार्य के दौरान किसी दुर्घटना की स्थिति में इंश्योरेंस कवर.

चालकों व उनके परिवारों के लिए मेडिकल सुविधा तथा कार्य के दौरान किसी दुर्घटना की स्थिति में इंश्योरेंस कवर. वार्षिक बोनस : लंबे समय से लंबित सालाना बोनस का भुगतान सुनिश्चित करना.

लंबे समय से लंबित सालाना बोनस का भुगतान सुनिश्चित करना. ओवरटाइम पर रोक/उचित भुगतान: निर्धारित कार्य अवधि से अधिक काम कराने (ओवरटाइम) का विरोध व अतिरिक्त घंटों का सही पारिश्रमिक.



बराड़ी मैदान में शांतिपूर्ण जमावड़ा

प्रदर्शनकारियों का कहना है कि उन्होंने कानून-व्यवस्था का पूरा पालन करते हुए पुलिस प्रशासन को पूर्व में ही इसकी लिखित सूचना दे दी थी. हालांकि, हड़ताल के कारण सड़कों पर निजी बसों की अनुपस्थिति ने दैनिक यात्रियों की मुश्किलें बढ़ा दीं. ऑटो-रिक्शा व कैब चालकों ने इस स्थिति का फायदा उठाते हुए यात्रियों से मनमाना किराया वसूला.

चालकों ने साफ किया है कि जब तक निजी ऑपरेटर व संबंधित प्रशासन उनकी जायज मांगों पर ठोस आश्वासन नहीं देते, तब तक उनका यह आंदोलन अलग-अलग रूपों में जारी रहेगा. 16 सितंबर यानी बुधवार को भी कर्मचारियों ने हड़ताल रखने की बात कही है यदि बुधवार को भी हड़ताल रहती है तो बस से सफर करने वाले लाखों यात्रियों को परेशान होना पड़ सकता है.

इस संबंध में दिल्ली ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन (डीटीसी) के मैनेजर (पीआर) राकेश कुमार का कहना है कि जिन चालकों ने हड़ताल की थी वह निजी ऑपरेटरों के हैं, डीटीसी के मशीन नहीं हैं. सिर्फ बसों का संचालन डीटीसी के नियंत्रण में होता है. सिर्फ एक दिन की ही हड़ताल थी. इसका बहुत ज्यादा असर नहीं रहा. बुधवार से सामान्य रूप से बसों का संचालन होगा.

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