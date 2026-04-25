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प्राइवेट बस के अंदर संदिग्ध अवस्था में मिला चालक का शव, परिजनों का आरोप- हत्या की गई

आरोप है कि चालक को प्रताड़ित किया गया, जिससे उसकी हालत बिगड़ गई. बाद में उसकी हत्या कर आत्महत्या का रूप दिया गया.

मृतक राम अवतार शर्मा
मृतक राम अवतार शर्मा (ETV Bharat Bharatpur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : April 25, 2026 at 1:47 PM IST

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भरतपुर : शहर के हीरादास बस स्टैंड पर एक प्राइवेट बस के अंदर चालक का शव संदिग्ध अवस्था में मिला है. परिजनों ने आरोप लगाया है कि चालक के साथ पहले मारपीट की गई और उसे टॉर्चर किया गया. इसके बाद उसकी हत्या कर आत्महत्या का रूप दिया गया. वहीं, पुलिस ने मामले को संदिग्ध मानते हुए जांच शुरू कर दी है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की बात कही है.

सेवर थाने के एएसआई शिवेंद्र कुमार ने बताया कि सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति ने बस में आत्महत्या की है. मौके पर थाना प्रभारी सहित पुलिस टीम पहुंची और एफएसएल टीम को बुलाकर साक्ष्य जुटाए गए. इसके बाद शव को जिला अस्पताल की इमरजेंसी में लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. इसके बाद शनिवार को पोस्टमार्टम की कार्रवाई की गई. परिजनों की ओर से लगाए गए आरोपों की जांच की जा रही है, लेकिन अभी किसी निष्कर्ष पर पहुंचना जल्दबाजी होगी. पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारणों का खुलासा हो सकेगा और उसी आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.

पढ़ें. कांस्टेबल की संदिग्ध मौत, परिजनों का ससुराल पक्ष पर हत्या करने का आरोप

परिजनों ने लगाए गंभीर आरोप : घटना शुक्रवार दोपहर करीब डेढ़ से दो बजे के बीच की बताई जा रही है. हालांकि, परिजनों को इसकी सूचना शाम करीब 5 बजे मिली. मृतक के परिजन विजयपाल शर्मा ने बताया कि राम अवतार शर्मा प्राइवेट बस में चालक था. उसे बस मालिक ने फोन कर घर से बुलाया गया था. आरोप है कि वह भरतपुर से महुआ बारात लेकर गया था, जहां किसी बात को लेकर विवाद हो गया और उसके साथ मारपीट की गई. आरोप है कि राम अवतार को गंभीर रूप से प्रताड़ित किया गया, जिससे उसकी हालत बिगड़ गई. बाद में उसकी हत्या कर आत्महत्या का रूप दिया गया. जब शव मिला, तब उसकी स्थिति बेहद संदिग्ध थी.

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प्राइवेट बस के अंदर चालक का शव
DRIVER FOUND DEAD INSIDE BUS
बस चालक की संदिग्ध मौत
PRIVATE BUS DRIVER SUSPICIOUS DEATH

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