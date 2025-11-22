ETV Bharat / state

चित्तौड़गढ़ में निजी बस के परिचालक की हत्या, सवारियों को लेकर विवाद की आशंका

चित्तौड़गढ़ में जमा लोग व परिजन ( ETV Bharat Chittorgarh )

चित्तौड़गढ़: जिले के भदेसर थाना क्षेत्र में होड़ा चौराहे पर शनिवार शाम निजी बस के परिचालक पर ईंट एवं सरिए से हमला कर दिया. हमले में घायल परिचालक को जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया, जहां उसने दम तोड़ दिया. हमलावर ऑटो चालक और उसके साथी बताए जा रहे हैं. प्रारंभिक रूप से सवारियों को लेकर विवाद की बात सामने आई है. घटना की जानकारी मिलने पर परिजन एवं भदेसर पुलिस जिला चिकित्सालय पहुंची. शव का पोस्टमार्टम रविवार सुबह किया जाएगा. भदेसर थानाधिकारी घेवरचंद ने बताया कि शनिवार शाम करीब 5.30 बजे सूचना मिली कि जिला चिकित्सालय में भर्ती नाहरगढ़ निवासी जगन्नाथ (50) पुत्र जीतमल गुर्जर की मौत हो गई है. उस पर होड़ा चौराहे पर किसी ने हमला किया था. सूचना पर पुलिस जाप्ता चिकित्सालय पहुंचा. इस दौरान निजी बस का स्टाफ भी मौके पर था. बताया गया कि जगन्नाथ पर चित्तौड़गढ़-उदयपुर सिक्सलेन स्थित होड़ा चौराहे पर सरिए एवं ईंट से हमला किया गया था. पुलिस ने शव जिला चिकित्सालय की मोर्चरी में रखवाया है. सूचना के बाद शाम 6 बजे परिजन चिकित्सालय पहुंचे. परिजनों ने थाने में रिपोर्ट दी. थानाधिकारी घेवरचंद ने बताया कि मौके पर सीसीटीवी कैमरे लगे होने की बात सामने आई है. इस आधार पर जांच होगी. फिलहाल आरोपियों की तलाश है. इनकी गिरफ्तारी के बाद ही स्पष्ट होगा कि हमले की वजह क्या थी?.