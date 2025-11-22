ETV Bharat / state

चित्तौड़गढ़ में निजी बस के परिचालक की हत्या, सवारियों को लेकर विवाद की आशंका

झगड़े के बाद आरोपी भी रिपोर्ट देने थाने गया, लेकिन तब तक बस कंडक्टर की मौत की बात सामने नहीं आई थी.

People and relatives gathered in Chittorgarh
चित्तौड़गढ़ में जमा लोग व परिजन (ETV Bharat Chittorgarh)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : November 22, 2025 at 8:29 PM IST

3 Min Read
चित्तौड़गढ़: जिले के भदेसर थाना क्षेत्र में होड़ा चौराहे पर शनिवार शाम निजी बस के परिचालक पर ईंट एवं सरिए से हमला कर दिया. हमले में घायल परिचालक को जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया, जहां उसने दम तोड़ दिया. हमलावर ऑटो चालक और उसके साथी बताए जा रहे हैं. प्रारंभिक रूप से सवारियों को लेकर विवाद की बात सामने आई है. घटना की जानकारी मिलने पर परिजन एवं भदेसर पुलिस जिला चिकित्सालय पहुंची. शव का पोस्टमार्टम रविवार सुबह किया जाएगा.

भदेसर थानाधिकारी घेवरचंद ने बताया कि शनिवार शाम करीब 5.30 बजे सूचना मिली कि जिला चिकित्सालय में भर्ती नाहरगढ़ निवासी जगन्नाथ (50) पुत्र जीतमल गुर्जर की मौत हो गई है. उस पर होड़ा चौराहे पर किसी ने हमला किया था. सूचना पर पुलिस जाप्ता चिकित्सालय पहुंचा. इस दौरान निजी बस का स्टाफ भी मौके पर था. बताया गया कि जगन्नाथ पर चित्तौड़गढ़-उदयपुर सिक्सलेन स्थित होड़ा चौराहे पर सरिए एवं ईंट से हमला किया गया था. पुलिस ने शव जिला चिकित्सालय की मोर्चरी में रखवाया है. सूचना के बाद शाम 6 बजे परिजन चिकित्सालय पहुंचे. परिजनों ने थाने में रिपोर्ट दी. थानाधिकारी घेवरचंद ने बताया कि मौके पर सीसीटीवी कैमरे लगे होने की बात सामने आई है. इस आधार पर जांच होगी. फिलहाल आरोपियों की तलाश है. इनकी गिरफ्तारी के बाद ही स्पष्ट होगा कि हमले की वजह क्या थी?.

पढ़ें: रिश्तों का कत्ल: भाभी की गला दबाकर हत्या, आरोपी देवर को पुलिस ने किया डिटेन

झगड़े के बाद आरोपी भी थाने पहुंचा: थाना अधिकारी घेवरचंद ने बताया कि पुलिस ने मामले की छानबीन शुरू की है. मृतक जगन्नाथ सांवलियाजी से चित्तौड़गढ़ चलने वाली निजी बस पर परिचालक था. चिकित्सालय में जांच की तो सामने आया कि एंबुलेंस से घायल को जिला चिकित्सालय लाए. झगड़ा होने के बाद आरोपी ऑटो ड्राइवर भी भादसोड़ा थाने में रिपोर्ट देने चला गया था, लेकिन तब तक जगन्नाथ की मौत की बात सामने नहीं आई थी.

दो-तीन महीने पहले हुआ था विवाद: इधर, हमले के बाद बस के मालिक एवं अन्य स्टाफ भी चिकित्सालय पहुंचा और रोष जताया. बस मालिक सूर्यपाल सिंह ने बताया कि हाल में कोई विवाद नहीं हुआ था. दो-तीन माह पहले विवाद हुआ था. जगन्नाथ सांवलियाजी से सवारियां लेकर चित्तौड़ जाता था. शनिवार शाम सांवलियाजी से चित्तौड़ जा रही बस की जगन्नाथ ने बुकिंग कर ली थी. अगली बस की बुकिंग के लिए पुनः अन्य साधन से सांवलियाजी आ रहा था, लेकिन रास्ते में पता चला कि सवारियां ज्यादा नहीं है तो पुनः घर जाने के लिए बस में चढ़ा. भदेसर चौराहे से नाहरगढ़ जा रहा था कि रास्ते में आरोपियों ने उस पर हमला कर दिया.

