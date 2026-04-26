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लामाचौड़ चौराहे पर बस में लगी भीषण आग, बाइक टकराने के बाद हुआ हादसा, बमुश्किल पाया काबू

बस में लगी भीषण आग ( Photo-ETV Bharat )

हल्द्वानी: नैनीताल जिले के हल्द्वानी मुखानी थाना क्षेत्र में बड़ा हादसा सामने आया, यहां लामाचौड़ चौराहे के पास एक निजी बस में अचानक भीषण आग लग गई. बताया जा रहा है कि मोटरसाइकिल और बस की टक्कर के बाद बाइक में आग लगी, जो बस तक फैल गई. मौके पर पहुंची दमकल की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया. गनीमत रही कि बस खाली थी, वरना बड़ा हादसा हो सकता था. हल्द्वानी के मुखानी थाना क्षेत्र के लामाचौड़ चौराहे पर उस वक्त हड़कंप मच गया, जब एक निजी बस अचानक आग का गोला बन गई. प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, एक मोटरसाइकिल और बस के बीच टक्कर हुई, जिसके तुरंत बाद मोटरसाइकिल में आग लग गई. देखते ही देखते जलती हुई बाइक बस के नीचे जा घुसी और कुछ ही पलों में आग ने पूरी बस को अपनी चपेट में ले लिया. चौराहे पर खड़ी बस धू-धूकर जलने लगी, जिससे आसपास मौजूद लोगों में अफरा-तफरी का माहौल हो गया. घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस और फायर ब्रिगेड को खबर दी. मौके पर पहुंची दमकल की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया.