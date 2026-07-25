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रांची में निजी बॉडीगार्ड ने शराब पीकर की फायरिंग, पुलिस ने किया गिरफ्तार, राइफल जब्त

रांची में फायरिंग के मामले में एक शख्स की गिरफ्तारी हुई है. शख्स एक स्थानीय नेता का निजी बॉडीगार्ड है.

Firing in Ranchi
प्रतीकात्मक तस्वीर. (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : July 25, 2026 at 1:34 PM IST

2 Min Read
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रांचीः राजधानी रांची के कांके थाना क्षेत्र में शुक्रवार की देर रात एक स्थानीय नेता के निजी बॉडीगार्ड ने शराब के नशे में फायरिंग कर दहशत फैला दी. मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी बॉडीगार्ड को गिरफ्तार कर लिया और उसके राइफल जब्त कर ली है.

स्थानीय लोगों के अनुसार शुक्रवार की देर रात कांके थाना क्षेत्र के रिनपास के पास स्थानीय नेता के दो बॉडीगार्ड एक साथ बैठे थे और शराब पी रहे थे. इसी दौरान किसी बात को लेकर दोनों के बीच बहस शुरू हो गई. देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि बॉडीगार्ड दीपक ने अपनी राइफल से हवाई फायरिंग कर दी.

गोली चलने की आवाज सुनकर आसपास के लोग घरों से बाहर निकल आए. घटना के तुरंत बाद दूसरे बॉडीगार्ड और स्थानीय लोगों ने कांके थाना को पूरे मामले की सूचना दी. जानकारी मिलते ही कांके थाना पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी दीपक को हिरासत में लेकर थाना ले आई.

जेल भेजा गया बॉडीगार्ड, राइफल जब्त

रांची के ग्रामीण एसपी गौरव गोस्वामी ने बताया कि शराब के नशे में दीपक नाम के एक निजी बॉडीगार्ड के द्वारा फायरिंग की वारदात को अंजाम दिया गया था. इस फायरिंग में किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है. मामले में कार्रवाई करते हुए आरोपी बॉडीगार्ड को गिरफ्तार कर लिया गया है. वहीं उसके लाइसेंसी हथियार को जब्त कर लिया गया है.

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रांची में फायरिंग
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