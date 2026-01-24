लखनऊ में निजी बैंककर्मी की संदिग्ध हालात में मौत; गोमती नदी में उतराता मिला शव, पुलिस जांच में जुटी
इंस्पेक्टर महानगर अखिलेश कुमार मिश्रा ने बताया कि पुलिस ने शव का पोस्टमॉर्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया है.
लखनऊ : महानगर इलाके में एक निजी बैंक कर्मचारी सत्येंद्र सिंह की संदिग्ध हालात में मौत हो गई. शनिवार सुबह हरदोई निवासी बैंककर्मी का शव गोमती नदी में उतराता मिला है, जबकि बाइक डालीबाग चौकी के पास बरामद हुई है. घटना के पहले बैंककर्मी का उसकी पत्नी से विवाद हुआ था. पुलिस ने शव का पोस्टमॉर्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया है.
इंस्पेक्टर महानगर अखिलेश कुमार मिश्रा ने बताया कि पुलिस ने शव का पोस्टमॉर्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया है. पुलिस के अनुसार, शुरुआती जांच में यह घरेलू कलह के कारण आत्महत्या का मामला लग रहा है, लेकिन भाई के आरोपों और पत्नी के बयान को देखते हुए हर पहलू पर जांच की जा रही है. पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट आने के बाद मौत की असली वजह स्पष्ट हो सकेगी.
पुलिस के मुताबिक, मूलरूप से हरदोई के रहने वाले सत्येंद्र सिंह लखनऊ के रहीमनगर में अपने परिवार के साथ किराए पर रहते थे. वह निजी बैंक के कर्मचारी थे. मृतक के बड़े भाई जितेंद्र सिंह ने मौत को संदिग्ध बताया है. जितेंद्र का कहना है कि शुक्रवार को भाई सत्येंद्र और उसकी पत्नी के बीच विवाद हुआ था. जिसके बाद थाने में सुलह-समझौता भी हो गया था. सत्येंद्र ने फोन पर कहा था कि सब ठीक है.
मृतक की पत्नी ज्योति सिंह ने पुलिस को बताया कि घर से निकलने से पहले सत्येंद्र ने अपनी ही मासूम बेटी का गला दबाने का प्रयास किया था. फिलहाल बच्ची का इलाज सिविल अस्पताल में चल रहा है. पत्नी के मुताबिक, इसी विवाद और डर की वजह से सत्येंद्र घर से निकले थे.
