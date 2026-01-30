ETV Bharat / state

काम का बोझ जीवन पर बन गया भारी तो बैंक कर्मी ने उठा लिया आत्मघाती कदम! जानें, पूरा माजरा

सरायकेला: जिला के नगर क्षेत्र से एक विचलित कर देने वाली खबर सामने आई है. यहां निजी बैंक में कार्यरत एक 46 वर्षीय आउटसोर्सिंग कर्मचारी आलोक परिहारी ने अपने घर पर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली. शुरुआती जांच और मृतक के पास से मिले सुसाइड नोट से यह स्पष्ट हो रहा है कि वह बैंक द्वारा दिए गए काम के दबाव और लक्ष्यों को पूरा न कर पाने के कारण गहरे अवसाद में थे.

​सुबह बच्चों को स्कूल छोड़कर आए, फिर उठाया खौफनाक कदम

​परिजनों और स्थानीय लोगों के अनुसार, घटना शुक्रवार सुबह लगभग 9:00 बजे की है. बैंक कर्मी आलोक परिहारी टांगरानी गांव के निवासी थे. हर रोज की तरह वह सुबह करीब 8:30 बजे अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए सरायकेला बाजार आए थे. बच्चों को सुरक्षित स्कूल पहुंचाने के बाद वे घर लौटे और कमरे में जाकर अपनी जान दे दी. जब तक परिजनों को इस बात की जानकारी हुई तब तक काफी देर हो चुकी थी.

​सुसाइड नोट में छलका दर्द: "टारगेट का दबाव नहीं झेल पा रहा"

इस ​घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. पुलिस को घटनास्थल से एक सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है. इस पत्र में आलोक ने बैंक प्रबंधन पर गंभीर आरोप लगाए हैं. उन्होंने लिखा है कि बैंक द्वारा लगातार उन पर 'टारगेट' पूरा करने का मानसिक दबाव बनाया जा रहा था. इस भारी दबाव के कारण वह पिछले कुछ समय से डिप्रेशन में थे और अंततः उन्होंने यह कठोर निर्णय लिया.