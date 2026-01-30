ETV Bharat / state

काम का बोझ जीवन पर बन गया भारी तो बैंक कर्मी ने उठा लिया आत्मघाती कदम! जानें, पूरा माजरा

सरायकेला में एक निजी बैंक के कर्मी ने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली.

A private bank employee committed suicide in Seraikela
बैंक कर्मी आलोक परिहारी (फाइल फोटो) (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : January 30, 2026 at 1:50 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

सरायकेला: जिला के नगर क्षेत्र से एक विचलित कर देने वाली खबर सामने आई है. यहां निजी बैंक में कार्यरत एक 46 वर्षीय आउटसोर्सिंग कर्मचारी आलोक परिहारी ने अपने घर पर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली. शुरुआती जांच और मृतक के पास से मिले सुसाइड नोट से यह स्पष्ट हो रहा है कि वह बैंक द्वारा दिए गए काम के दबाव और लक्ष्यों को पूरा न कर पाने के कारण गहरे अवसाद में थे.

​सुबह बच्चों को स्कूल छोड़कर आए, फिर उठाया खौफनाक कदम

​परिजनों और स्थानीय लोगों के अनुसार, घटना शुक्रवार सुबह लगभग 9:00 बजे की है. बैंक कर्मी आलोक परिहारी टांगरानी गांव के निवासी थे. हर रोज की तरह वह सुबह करीब 8:30 बजे अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए सरायकेला बाजार आए थे. बच्चों को सुरक्षित स्कूल पहुंचाने के बाद वे घर लौटे और कमरे में जाकर अपनी जान दे दी. जब तक परिजनों को इस बात की जानकारी हुई तब तक काफी देर हो चुकी थी.

​सुसाइड नोट में छलका दर्द: "टारगेट का दबाव नहीं झेल पा रहा"

इस ​घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. पुलिस को घटनास्थल से एक सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है. इस पत्र में आलोक ने बैंक प्रबंधन पर गंभीर आरोप लगाए हैं. उन्होंने लिखा है कि बैंक द्वारा लगातार उन पर 'टारगेट' पूरा करने का मानसिक दबाव बनाया जा रहा था. इस भारी दबाव के कारण वह पिछले कुछ समय से डिप्रेशन में थे और अंततः उन्होंने यह कठोर निर्णय लिया.

​पुलिसिया कार्रवाई जारी

​सरायकेला पुलिस मामले की गंभीरता को देखते हुए सुसाइड नोट की जांच कर रही है और बैंक प्रबंधन के संबंधित अधिकारियों से भी पूछताछ की जा सकती है. सरायकेला थाना प्रभारी विनय कुमार का कहना है कि इस मामले की जांच के बाद ही उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल पुलिस सभी पहलुओं की जांच कर रही है.

इसे भी पढ़ें- रांची में नर्सिंग कॉलेज के छात्र द्वारा आत्महत्या का प्रयास, गुस्साए स्टूडेंट्स ने प्रबंधन के खिलाफ किया प्रदर्शन

इसे भी पढ़ें- न्याय की उम्मीद टूटने पर नर्स ने महिला थाना परिसर में की जान देने की कोशिश! जानें, पूरा मामला

इसे भी पढ़ें- झारखंड में 11% किशोर हैं मानसिक समस्या से ग्रसित, यूनिसेफ ने जताई चिंता, सरकार से पॉलिसी बनाने का आग्रह

TAGGED:

SUICIDE BY AN EMPLOYEE
SERAIKELA
BANK EMPLOYEE COMMITTED SUICIDE
काम के दबाव में आत्महत्या
SUICIDE CASE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.