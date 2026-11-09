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भिवानी की प्रीति कौशिक ने HCS परीक्षा में गाड़े झंडे, इनकम टैक्स ऑफिसर से बनी HCS अधिकारी, गांव में हुआ ग्रैंड वेलकम

भिवानी की प्रीति कौशिक ने HCS परीक्षा में गाड़े झंडे ( ETV Bharat )

Bhiwani Priti Kaushik Cleared HCS Exam : हरियाणा का भिवानी जिला एक बार फिर शिक्षा, खेल और प्रशासनिक सेवाओं में अपनी अनूठी प्रतिभा का लोहा मनवा रहा है. जिले की एक और बेटी ने अपनी मेहनत और दृढ़ संकल्प के दम पर पूरे हरियाणा में भिवानी का मान बढ़ाया है. गांव बड़ाला की रहने वाली प्रीति कौशिक ने हरियाणा सिविल सेवा (एचसीएस) परीक्षा में शानदार सफलता हासिल करते हुए पूरे प्रदेश में 12वां रैंक प्राप्त किया है.

प्रीति कौशिक का ग्रैंड वेलकम : खास बात ये है कि इससे पहले प्रीति इनकम टैक्स ऑफिसर के रूप में अपनी सेवाएं दे रही थीं, लेकिन उनका लक्ष्य प्रशासनिक सेवा में जाकर समाज सेवा का दायरा और बड़ा करना था. सोमवार को जब प्रीति कौशिक अपने पैतृक गांव बड़ाला पहुंची तो ग्रामीणों ने ढोल-नगाड़ों और फूलों की वर्षा के साथ उनका भव्य और ऐतिहासिक स्वागत किया.