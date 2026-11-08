State Aerobic Gymnastics Championship: पृथ्वी देव भट्टाचार्य ने जीते तीन स्वर्ण, रांची बना ओवरऑल चैंपियन
धनबाद में आयोजित झारखंड राज्य एरोबिक जिम्नास्टिक्स चैंपियनशिप में रांची जिला ओवरऑल चैंपियन बना. नरेंद्र निषाद की रिपोर्ट.
Published : November 8, 2026 at 12:12 AM IST
धनबादः झारखंड राज्य एरोबिक जिम्नास्टिक्स चैंपियनशिप 2026-27 में रांची ने शानदार प्रदर्शन करते हुए ओवरऑल चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम किया. धनबाद दूसरे और रामगढ़ तीसरे स्थान पर रहा.
धनबाद जिला के निरसा स्थित कांजीडीह के रहने वाले जिम्नास्ट पृथ्वी देव भट्टाचार्य प्रतियोगिता के प्रमुख आकर्षण रहे. उन्होंने युवा वर्ग में तीन स्वर्ण पदक जीतकर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया. पृथ्वी रांची के बरियातू स्थित मिटास एडवेंटिस्ट स्कूल के छात्र हैं. वह रांची में रहकर पढ़ाई के साथ एरोबिक जिम्नास्टिक्स का प्रशिक्षण ले रहे हैं.
झारखंड जिम्नास्टिक एसोसिएशन के तत्वावधान में टाटा डीएवी पब्लिक स्कूल, जामाडोबा, धनबाद में आयोजित तीन दिवसीय प्रतियोगिता का शनिवार को समापन हुआ. इसमें राज्य के विभिन्न जिलों से 300 से अधिक खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया. समापन समारोह में मुख्य अतिथि धनबाद जिला खेल पदाधिकारी उमेश लोहरा और विद्यालय के प्राचार्य अमिताभ दास उपस्थित रहे. विशिष्ट अतिथियों में झारखंड जिम्नास्टिक संघ की तूलिका श्रीवास्तव, निशिकांत पाठक और डॉ. दीपक साहू, धनबाद जिला वुशू संघ के सचिव दिनेश यादव तथा कोच जयराम कुमार शामिल रहे.
पृथ्वी ने तीन स्पर्धाओं में जीते स्वर्ण
युवा वर्ग के व्यक्तिगत बालक मुकाबले में पृथ्वी देव भट्टाचार्य ने पहला स्थान हासिल किया. इसी वर्ग के त्रिक समूह में पृथ्वी, अथर्व और देवयांश की रांची टीम पहले स्थान पर रही. पांच सदस्यीय समूह में भी पृथ्वी, अथर्व, कमलनाथ, पार्थ और देवयांश की टीम ने स्वर्ण पदक जीता. इस तरह पृथ्वी ने तीन स्वर्ण पदक अपने नाम किए. युवा वर्ग में रांची के अथर्व गुप्ता व्यक्तिगत बालक स्पर्धा में दूसरे और धनबाद के प्रत्युष तीसरे स्थान पर रहे.
विभिन्न वर्गों के प्रमुख परिणाम
नेशनल डेवलपर वर्ग के व्यक्तिगत बालक मुकाबले में रांची के मिहिर पहले, देवघर के मानस दूसरे और धनबाद के अभिज्ञान तीसरे स्थान पर रहे. बालिका वर्ग में रांची की आदित्य ने पहला, धनबाद की मणिकर्णिका ने दूसरा और नंदिका ने तीसरा स्थान हासिल किया. मिश्रित युगल में मिहिर और आदित्य की जोड़ी पहले तथा त्रिक समूह में मणिकर्णिका, नंदिका और धनीश की टीम पहले स्थान पर रही.
युवा बालिका वर्ग में देवघर की संजीवनी पहले, धनबाद की अनुष्री सेन दूसरे और सृष्टि रंजन तीसरे स्थान पर रहीं. मिश्रित युगल में अनुष्री और पीयूष की जोड़ी पहले तथा अपूर्वा और सृष्टि की जोड़ी दूसरे स्थान पर रही. त्रिक समूह में रांची के पृथ्वी, अथर्व और देवयांश पहले, धनबाद के प्रियांशु राज, पीयूष कुमार बिष्टु और अपूर्वा चौधरी दूसरे तथा समृद्धि कुमारी, साक्षी पांडेय और आकृति जायसवाल तीसरे स्थान पर रहे. पांच सदस्यीय समूह में रांची की पृथ्वी, अथर्व, कमलनाथ, पार्थ और देवयांश की टीम पहले, समीक्षा, शायना, अफीफा, सुजैन और नेहा की टीम दूसरे तथा धनबाद के प्रिंस, प्रियांशु, पीयूष, अपूर्वा और अनुष्री की टीम तीसरे स्थान पर रही.
जूनियर वर्ग के व्यक्तिगत बालक मुकाबले में रांची के आदित्य राज पहले और धनबाद के मानस दूसरे स्थान पर रहे. बालिका वर्ग में रांची की चंदा कुमारी पहले, देवघर की रिधिका दूसरे और धनबाद की रानी तीसरे स्थान पर रहीं. मिश्रित युगल में चंदा और आदित्य राज की जोड़ी पहले तथा मानस और रानी की जोड़ी दूसरे स्थान पर रही. त्रिक समूह में रिधिका, नंदनी और दिशा की रांची टीम पहले, चंदा, आदित्य और नैना की टीम दूसरे तथा धनबाद की सिद्धि, श्रेष्ठा और इरा की टीम तीसरे स्थान पर रही.
पांच सदस्यीय समूह में रांची की रिधिका, नैना, आदित्य, दिशा और नंदनी की टीम पहले तथा धनबाद की साध्या, कोमल, संचया, नव्या और रफत की टीम दूसरे स्थान पर रही. एरो डांस में रांची की टीम विजेता बनी। इसमें रिधिका, नैना, दिशा, नंदनी, आदित्य, लतिका, उर्मिला और चंदा कुमारी शामिल थीं.
सीनियर वर्ग के व्यक्तिगत बालक मुकाबले में धनबाद के परमेश्वर राय पहले रहे. बालिका वर्ग में रांची की ऋष्टी पहले, करिश्मा दूसरे और मोनिका तीसरे स्थान पर रहीं. त्रिक समूह में मोनिका, दशमी और करिश्मा की टीम विजेता बनी. पांच सदस्यीय समूह में टोनू, ऋष्टी, अनुराग, विकास और नयन की टीम पहले तथा मोनिका, दशमी, करिश्मा, उर्मिला और लतिका की टीम दूसरे स्थान पर रही. वरिष्ठ वर्ग के एरो डांस में टोनू, ऋषि, रिया, विकास, अनुराग, आयुष, नयन और करिश्मा की रांची टीम विजेता बनी. एरो स्टेप में भी रांची की टीम ने पहला स्थान हासिल किया। इसमें टोनू, ऋष्टी, रिया, विकास, अनुराग, आयुष, नयन और करिश्मा शामिल रहे.
इस प्रतियोगिता के आयोजन में धनबाद जिला जिम्नास्टिक्स संघ के सचिव मोनू कुमार, बेबी कुमारी, पिंकी सिंह और धनबाद पब्लिक स्कूल के खेल प्रशिक्षक शशिकांत पांडेय सहित अन्य सदस्यों की महत्वपूर्ण भूमिका रही. निर्णायक मंडल में विकास कुमार गोप, दीपक कुमारी मांझी, रजनी बख्शी, हेमा कुमारी और अमित गोप शामिल थे. समापन समारोह में विजेता और उपविजेता खिलाड़ियों को पदक, प्रमाण पत्र और ट्रॉफी देकर सम्मानित किया गया.
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