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State Aerobic Gymnastics Championship: पृथ्वी देव भट्टाचार्य ने जीते तीन स्वर्ण, रांची बना ओवरऑल चैंपियन

पृथ्वी देव भट्टाचार्य ने जीते तीन स्वर्ण (धनबाद) ( ETV BharatETV Bharat )

धनबादः झारखंड राज्य एरोबिक जिम्नास्टिक्स चैंपियनशिप 2026-27 में रांची ने शानदार प्रदर्शन करते हुए ओवरऑल चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम किया. धनबाद दूसरे और रामगढ़ तीसरे स्थान पर रहा.

धनबाद जिला के निरसा स्थित कांजीडीह के रहने वाले जिम्नास्ट पृथ्वी देव भट्टाचार्य प्रतियोगिता के प्रमुख आकर्षण रहे. उन्होंने युवा वर्ग में तीन स्वर्ण पदक जीतकर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया. पृथ्वी रांची के बरियातू स्थित मिटास एडवेंटिस्ट स्कूल के छात्र हैं. वह रांची में रहकर पढ़ाई के साथ एरोबिक जिम्नास्टिक्स का प्रशिक्षण ले रहे हैं.