ETV Bharat / state

'विष पुरुषों ने कांग्रेस को नुकसान पहुंचाया' हरदा के बयान पर प्रीतम बोले- हमें अपने गिरेबान झांकना चाहिए

उत्तराखंड कांग्रेस में 'विष' पुरुष कौन? एक दूसरे के खिलाफ सुनाई दे रहे कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के सुर, जानिए पूरा मामला

UTTARAKHAND CONGRESS
प्रीतम सिंह और हरीश रावत (फोटो सोर्स- ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : November 21, 2025 at 9:53 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

देहरादून: उत्तराखंड में कांग्रेस ने साल 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए अपनी टीम का ऐलान तो कर दिया है, लेकिन अभी भी प्रदेश अध्यक्ष से लेकर तमाम पदाधिकारियों के सामने बड़ी चुनौती यही रहेगी कि वो कांग्रेस में हो रही गुटबाजी को पूरी तरह से समाप्त करें. साल 2017 के बाद से सत्ता से दूर चल रही कांग्रेस आगामी 2027 में कैसे परिणामों को अपने फेवर में लेकर आएगी, यह तो बाद की बात है, लेकिन फिलहाल कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के सुर एक दूसरे के खिलाफ सुनाई दे रहे हैं.

इनमें कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत फिलहाल भले ही कांग्रेस में किसी नई टीम में नए पद पर ना हो, लेकिन उनकी बात को न केवल कांग्रेस बल्कि बीजेपी के नेता भी बेहद गंभीरता से लेते हैं. आम जनता में भी उनका संदेश अच्छा खासा पहुंचता है. गणेश गोदियाल की ताजपोशी के दौरान हरीश रावत ने कई बयान दिया था. एक बयान पर अब प्रीतम सिंह ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है.

प्रीतम सिंह और हरीश रावत के बयान (वीडियो सोर्स- ETV Bharat)

हरीश रावत लगातार सोशल मीडिया पर ही एक्टिव रहते हैं. बीते दिनों उन्होंने अपने प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल से आग्रह किया था कि वो भी किसी पद का इंतजार कर रहे हैं. हालांकि, घुमा फिरा कर हरीश रावत ने गणेश गोदियाल को संबोधित करते हुए लिखा था कि अगर अध्यक्ष जी उनको भी कोई जिम्मेदारी मिल जाती तो बेहतर रहता.

कांग्रेस तभी सत्ता में आ सकती, जब पार्टी के विष पुरुष अपना स्वार्थ त्याग देंगे: कांग्रेस के मंच से हरिश रावत ने एक और बड़ा बयान दिया था. हरीश रावत ने कहा था कि साल 2027 में तभी कांग्रेस सत्ता में आ सकती है, जब पार्टी के अंदर कुछ विष पुरुष अपना स्वार्थ त्याग देंगे. हरीश रावत ने कुछ नेताओं पर कटाक्ष करते हुए कहा था कि अभी भी पार्टी में कुछ लोग ऐसे हैं, जो अपना-अपना सोचते हैं.

हरीश रावत बोले- विष पुरुष ने बहुत नुकसान पहुंचाया: आगे हरीश रावत ने अपने बयान में कहा था कि 'कांग्रेस में कुछ ऐसे लोग हैं, जो यह चाहते हैं कि उनके क्षेत्र का विधायक कांग्रेस का तो हार जाए, लेकिन बाकी 69 में कांग्रेस के प्रत्याशी जीत जाए. ऐसे लोगों की मानसिकता और ऐसे लोगों की सोच सही नहीं है. जब तक अपने क्षेत्र का कांग्रेस का विधायक जीतने के लिए काम नहीं करेगा, तब तक प्रदेश में कांग्रेस बेहतर नहीं कर पाएगी.'

उन्होंने कहा कि हम नेताओं में अवगुण नहीं, बल्कि गुण देखते हैं. हरीश रावत ने आगे कहा था कि 'समाज में भी कुछ लोग होते हैं और हमारे यहां पर भी कुछ विष पुरुष हैं. मैं उन सभी लोगों से कहना चाहूंगा, जिनके मन में थोड़ा सा भी विष है, वो सब मेरी झोली में डाल दें और विष को भूल करके पार्टी के लिए काम करो.' उन्होंने कहा कि 'विष पुरुषों तुमने बहुत पार्टी को नुकसान पहुंचा दिया, अब और नहीं.'

हरीश रावत के बयान पर प्रीतम बोले- हमें अपने गिरेबान में झांकना चाहिए: हरीश रावत के बयान को लेकर कांग्रेस पार्टी के अंदर से ही प्रतिक्रिया आई है. चुनाव प्रबंधन समिति के अध्यक्ष और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता विधायक प्रीतम सिंह ने कहा है कि 'हमारी पार्टी में कोई भी ऐसा विष पुरुष नहीं है. हम सभी कांग्रेस के लिए काम करते हैं. हम सभी कांग्रेस के सिपाही हैं.'

साथ ही कहा कि 'हमारा एक-एक कार्यकर्ता बेहद लगन और मन से काम करता है.' प्रीतम सिंह ने आगे कहा कि 'हमें पार्टी को मजबूत करने के लिए काम करना होगा. हमें अपने गिरेबान में झांकना चाहिए और इस बात पर और ज्यादा बहस नहीं करनी चाहिए. यह पार्टी के लिए भी ठीक नहीं है.' उधर, बीजेपी पहले ही प्रतिक्रिया दे चुकी है. बीजेपी विधायक विनोद चमोली उनके बयान को आपत्तिजनक बता चुके हैं.

ये भी पढ़ें-

TAGGED:

HARISH RAWAT POISONOUS STATEMENT
DEHRADUN PRITAM SINGH
उत्तराखंड कांग्रेस में विष पुरुष
हरीश रावत विष पुरुष बयान
UTTARAKHAND CONGRESS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

Exclusive: जयदीप हार्डिकर! पत्रकारिता के क्षेत्र में रामोजी एक्सीलेंस अवॉर्ड के पहले विजेता के संघर्षों की दास्तां

रामोजी एक्सीलेंस अवार्ड विजेता सथुपति प्रसन्नाश्री बोलीं, 'आदिवासी समुदायों की भाषाओं का संरक्षण जरूरी, पहचान का सबसे शक्तिशाली आधार है भाषा'

डॉ. माधवी लता को रामोजी एक्सीलेंस अवार्ड, जानें- कैसे दुनिया का सबसे ऊंचा चिनाब पुल बनाने का मिला मौका

'मैं ऐसी दुनिया चाहता हूं, जहां...', रामोजी एक्सीलेंस अवार्ड पाने वाले आकाश टंडन ने ईटीवी भारत से बात की

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.