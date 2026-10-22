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जेल आईजी ने बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार में संचालित लघु उद्योगों का निरीक्षण किया, जेल उत्पादों की गुणवत्ता व प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग बढ़ाने के निर्देश

जेल में बने उत्पाद का अवलोकन करते जेल आईजी सुदर्शन मंडल. ( फोटो-ईटीवी भारत )

रांचीः जेल में बंद कैदियों के हुनर को बाजार तक पहुंचाने और जेल में निर्मित उत्पादों की बिक्री बढ़ाने के उद्देश्य से जेल प्रशासन ने पहल तेज कर दी है. इसी कड़ी में जेल आईजी सुदर्शन मंडल ने गुरुवार को रांची के होटवार स्थित बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार स्थित विभिन्न लघु उद्योगों का निरीक्षण किया. इस दौरान उन्होंने जेल परिसर में संचालित विभिन्न फैक्ट्रियों का जायजा लिया और उत्पादन की स्थिति की समीक्षा की. उन्होंने जेल में तैयार होने वाले उत्पादों की गुणवत्ता बेहतर बनाने के साथ-साथ उनकी व्यापक स्तर पर मार्केटिंग सुनिश्चित करने का निर्देश दिया.

बाजार तक पहुंचेंगे जेल में बने उत्पाद