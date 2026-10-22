जेल आईजी ने बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार में संचालित लघु उद्योगों का निरीक्षण किया, जेल उत्पादों की गुणवत्ता व प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग बढ़ाने के निर्देश
जेल आईजी सुदर्शन मंडल ने बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार स्थित संचालित लघु उद्योगों का निरीक्षण किया. रिपोर्ट-प्रशांत कुमार
Published : October 22, 2026 at 6:06 PM IST
रांचीः जेल में बंद कैदियों के हुनर को बाजार तक पहुंचाने और जेल में निर्मित उत्पादों की बिक्री बढ़ाने के उद्देश्य से जेल प्रशासन ने पहल तेज कर दी है. इसी कड़ी में जेल आईजी सुदर्शन मंडल ने गुरुवार को रांची के होटवार स्थित बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार स्थित विभिन्न लघु उद्योगों का निरीक्षण किया. इस दौरान उन्होंने जेल परिसर में संचालित विभिन्न फैक्ट्रियों का जायजा लिया और उत्पादन की स्थिति की समीक्षा की. उन्होंने जेल में तैयार होने वाले उत्पादों की गुणवत्ता बेहतर बनाने के साथ-साथ उनकी व्यापक स्तर पर मार्केटिंग सुनिश्चित करने का निर्देश दिया.
बाजार तक पहुंचेंगे जेल में बने उत्पाद
निरीक्षण के दौरान जेल आईजी ने जेल इंडस्ट्री में तैयार होने वाले उत्पादों की गुणवत्ता और उनकी बिक्री बढ़ाने पर विशेष जोर दिया. उन्होंने कहा कि जेल में बनने वाले उत्पादों की पहुंच अभी कई स्थानों तक नहीं है. ऐसे में इन उत्पादों को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए प्रभावी मार्केटिंग रणनीति तैयार करने की जरूरत है. उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि जिला प्रशासन और झरेडा सहित संबंधित संस्थाओं से संपर्क स्थापित कर जेल में निर्मित उत्पादों के प्रचार-प्रसार की संभावनाएं तलाशें.
विभिन्न सरकारी और अन्य माध्यमों के जरिए उत्पादों की बिक्री बढ़ाने की दिशा में काम किया जाए, ताकि इनकी बाजार में पहचान बने और मांग में वृद्धि हो सके. जेल में संचालित फैक्ट्रियों की समीक्षा के दौरान उत्पादन बढ़ाने और उत्पादों की गुणवत्ता बनाए रखने पर भी चर्चा हुई. जेल प्रशासन की कोशिश है कि यहां तैयार होने वाले उत्पादों को बेहतर बाजार मिले और उत्पादन गतिविधियों को अधिक प्रभावी बनाया जा सके.
जेल के बाहरी हिस्से का भी होगा सौंदर्यीकरण
निरीक्षण के दौरान जेल परिसर के बाहरी स्वरूप को बेहतर बनाने पर भी चर्चा हुई. जेल आईजी ने बाउंड्रीवॉल की स्थिति में सुधार करने और बाहरी हिस्से के सौंदर्यीकरण पर ध्यान देने का निर्देश दिया. उन्होंने कहा कि जेल के बाहरी हिस्से की पेंटिंग, डिजाइन और पहचान को बेहतर बनाने की जरूरत है. इसके लिए तैयार मॉडल के अनुरूप आवश्यक सुधार किए जाएं, ताकि परिसर का बाहरी स्वरूप अधिक व्यवस्थित और आकर्षक दिखे.
जेल परिसर में किया पौधरोपण
निरीक्षण के दौरान जेल आईजी सुदर्शन मंडल ने जेल परिसर में पौधरोपण भी किया. इस दौरान उन्होंने विभिन्न व्यवस्थाओं का जायजा लेते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए. जेल आईजी सुदर्शन मंडल ने बताया की निरीक्षण का मुख्य उद्देश्य जेल में संचालित उत्पादन इकाइयों की कार्यप्रणाली की समीक्षा करना, उत्पादों की गुणवत्ता और बिक्री बढ़ाने के उपाय तलाशना व जेल परिसर की व्यवस्थाओं को बेहतर बनाना है.
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