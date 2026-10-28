जेल आईजी ने हजारीबाग केंद्रीय कारा का किया औचक निरीक्षण, व्यवस्थाओं का लिया जायजा
हजारीबाग सेंट्रल जेल का जेल आईजी सुदर्शन मंडल ने औचक निरीक्षण किया. रिपोर्ट-प्रशांत कुमार
Published : October 28, 2026 at 2:44 PM IST
रांची:झारखंड के जेल आईजी सुदर्शन मंडल इन दोनों झारखंड के विभिन्न जेलों में व्यवस्थाओं की समीक्षा कर रहे हैं. बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार में फैक्ट्री एक्शन के बाद जेल आइजी ने हजारीबाग स्थित लोकनायक जयप्रकाश नारायण सेंट्रल जेल का निरीक्षण किया और पूरी व्यवस्था का जायजा लिया.
बंदियों से की बात
जेल आईजी सुदर्शन मंडल ने बुधवार को हजारीबाग स्थित लोकनायक जयप्रकाश नारायण केंद्रीय कारा का औचक निरीक्षण किया. इस दौरान उन्होंने जेल की व्यवस्थाओं को देखा और बंदियों को मिलने वाली सुविधाओं का जायजा लिया. निरीक्षण के दौरान जेल आईजी ने बंदियों के बीच कई जरूरत के सामानों का भी वितरण किया.
इस दौरान जेल आईजी ने महिला बंदियों के बच्चों से मुलाकात की और जेल के अंदर चलने वाली स्कूली पढ़ाई का भी जायजा लिया. जेल के अंदर किस तरह की व्यवस्था काम कर रही है इसकी जानकारी भी बंदियों से ही जेल आईजी ने ली.
खाना पहुंचाने के लिए ट्रॉली की व्यवस्था
झारखंड के सभी जिलों में कैदियों तक खाना पहुंचाने के लिए ट्रॉली की व्यवस्था की गई है. लगभग सभी जेलों में ट्रॉली पहुंचा दी गई है. जेल आईजी ने जेल में बंदियों को भोजन देने के लिए बनाई गई ट्रॉली का भी निरीक्षण किया. इस ट्रॉली की मदद से बंदियों तक भोजन पहुंचाया जाएगा.
आईजी ने जेल परिसर में पौधरोपण किया
जेल आईजी ने जेल परिसर में पौधरोपण भी किया. उन्होंने रुद्राक्ष और आंवला के पौधे लगाए. जेल पहुंचने पर जेल आईजी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया. इसके बाद बंदियों ने झारखंड की संस्कृति के अनुसार उनका स्वागत किया.
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