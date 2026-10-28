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जेल आईजी ने हजारीबाग केंद्रीय कारा का किया औचक निरीक्षण, व्यवस्थाओं का लिया जायजा

हजारीबाग सेंट्रल जेल का निरीक्षण करते जेल आईजी सुदर्शन मंडल. ( फोटो-ईटीवी भारत )

जेल आईजी सुदर्शन मंडल ने बुधवार को हजारीबाग स्थित लोकनायक जयप्रकाश नारायण केंद्रीय कारा का औचक निरीक्षण किया. इस दौरान उन्होंने जेल की व्यवस्थाओं को देखा और बंदियों को मिलने वाली सुविधाओं का जायजा लिया. निरीक्षण के दौरान जेल आईजी ने बंदियों के बीच कई जरूरत के सामानों का भी वितरण किया.

इस दौरान जेल आईजी ने महिला बंदियों के बच्चों से मुलाकात की और जेल के अंदर चलने वाली स्कूली पढ़ाई का भी जायजा लिया. जेल के अंदर किस तरह की व्यवस्था काम कर रही है इसकी जानकारी भी बंदियों से ही जेल आईजी ने ली.

कैदियों के लिए खाना पहुंचाने के लिए ट्रॉली की व्यवस्था की शुरुआत करते जेल आईजी. (फोटो-ईटीवी भारत)

खाना पहुंचाने के लिए ट्रॉली की व्यवस्था

झारखंड के सभी जिलों में कैदियों तक खाना पहुंचाने के लिए ट्रॉली की व्यवस्था की गई है. लगभग सभी जेलों में ट्रॉली पहुंचा दी गई है. जेल आईजी ने जेल में बंदियों को भोजन देने के लिए बनाई गई ट्रॉली का भी निरीक्षण किया. इस ट्रॉली की मदद से बंदियों तक भोजन पहुंचाया जाएगा.