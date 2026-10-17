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जेल की सलाखों के पीछे गूंजे जय श्रीराम के जयकारे, बंदी बने राम-लक्ष्मण और रावण

जेल की सलाखों के पीछे गूंजे जय श्रीराम के जयकारे ( PHOTO-ETV Bharat )

हरिद्वार: विजयदशमी के त्योहार से पहले धर्मनगरी हरिद्वार में जगह-जगह रामलीलाओं का मंचन हो रहा है. इसी कड़ी में हरिद्वार जिला कारागार में भी रामलीला का आयोजन किया गया है. खास बात है कि यहां रामलीला के पात्र कोई पेशेवर कलाकार नहीं, बल्कि जेल की चारदीवारी के भीतर सजा काट रहे बंदी हैं. कोई राम बनकर मर्यादा का संदेश दे रहा है तो कोई लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, सीता और रावण के किरदार में नजर आ रहा है. अलग-अलग धर्मों के बंदियों की भागीदारी इस आयोजन को खास बना रही है. यह धार्मिक आयोजन, जेल में बंद बंदियों को तनाव और अवसाद से बचाता है.

हरिद्वार जेल में गणेश चतुर्थी, जन्माष्टमी और होली, दिवाली जैसे सभी त्योहार धूमधाम के साथ मनाए जाते हैं. आजकल जेल में भव्य रामलीला का मंचन किया जा रहा है. धर्म और जातपात के बंधन से मुक्त सभी कैदी इस रामलीला में भागीदारी निभा रहे हैं. रामलीला से पहले भक्ति गीत, डायलॉग और अभिनय की रिहर्सल की जाती है. घंटों रिहर्सल करने के बाद शाम को मंच सज जाता है. अभिनय करने वाले बंदियों ने बताया कि, उन्हें जेल में होने का एहसास नहीं होता. अपने किरदार को पूरे उत्साह और उमंग के साथ अभिनय करते हैं. रामलीला में हिस्सा लेने से उन्हें अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिल रहा है.