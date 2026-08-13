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आजीवन कारावास की सजा पूरी कर जेल से बाहर आए बंदी, 15 अगस्त से पहले पांच संभागों के जेल से भी छूटेंगे

सजा पूरी कर जेल से बाहर आए बंदी ( ETV Bharat )

रिहाई के बाद बंदियों ने ईटीवी भारत से बातचीत की और कहा कि हम लोग हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा काटकर बाहर निकल रहे हैं. जीवन में की गई गलतियों को सुधार का मौका जेल में मिलता है. आने वाले दिनों में हम लोग कोई ना कोई रोजगार करेंगे.

रायपुर : अच्छे चाल चलन और आजीवन कारावास की सजा काट चुके बंदियों को स्वतंत्रता दिवस के मौके पर रिहा किया जा रहा है. पांच संभागों की जेल में आजीवन कारावास की सजा पूरी करने वाले लगभग 94 बंदियों को स्वतंत्रता दिवस के पूर्व रिहा किया जाना है. गुरुवार को रायपुर के सेंट्रल जेल से 1 महिला सहित 9 बंदियों को रिहा किया गया. इस दौरान गीता परिवार के सदस्यों ने इस मौके पर सरल पठनीय गीता वितरित करके बंदियों के आगे के भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी.

बंदियों ने कहा गलती करके मिली बड़ी सीख (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

आजीवन कारावास की सजा पूरी करके निकले बाहर

रायपुर के सेंट्रल जेल से गुरुवार को आजीवन कारावास की सजा पूरी करने के बाद रिहा हुए बंदी से ईटीवी भारत ने बात की. उन्होंने बताया कि "ज्यादातर बंदी हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा पूरी करने के बाद उन्हें जेल से रिहा किया जा रहा है. बाहर निकलकर बंदियों के चेहरों पर खुशी का माहौल दिखाई पड़ा.

जेल से बाहर निकलने के बाद अब परिवार चलाने के लिए कोई ना कोई काम करना होगा. जेल के अंदर और बाहर में फर्क है. जेल में रहते हुए हमें अपनी गलती सुधारने का मौका मिलता है. ऐसे में हम यहां से बाहर निकलकर कोई ना कोई व्यवसाय जरूर करेंगे-रोशन देवांगन, रिहा हुआ बंदी, जांजगीर चांपा

रायपुर सेंट्रल जेल के अधीक्षक योगेश सिंह क्षत्री ने बताया कि राज्य शासन के आदेश के बाद रायपुर के सेंट्रल जेल से गुरुवार को आजीवन कारावास की सजा पूरी करने वाले एक महिला सहित 9 बंदियों को रिहा किया गया है.

जेल की नियमावली 358 की शक्तियों का उपयोग करते हुए आज आजीवन कारावास की सजा पूरी कर चुके बंदियों को जेल से रिहा कर दिया गया है.रायपुर सेंट्रल जेल से 12 आजीवन कारावास की सजा पूरी करने वाले बंदी हैं जिन्हें जेल से रिहा किया जाना है - योगेश क्षत्री,अधीक्षक सेंट्रल जेल

14 साल की सजा पूरी करके बाहर आए बंदी



रायपुर सेंट्रल जेल के जेल अधीक्षक ने आगे बताया कि गुरुवार या फिर शुक्रवार को आदेश मिलने के बाद इन 12 बंदियों को जेल से रिहा कर दिया जाएगा. स्वतंत्रता दिवस के पहले रायपुर के सेंट्रल जेल से आजीवन कारावास की सजा पूर्ण करने वाले 21 बंदियों को रिहा किया जाएगा. आजीवन कारावास की सजा पूर्ण करने वाले बंदी ऐसे होते हैं जो 14 साल की सूखी सजा पूरी कर लिए होते हैं.

आजीवन कारावास की सजा पूरी कर जेल से बाहर आए बंदी (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

पांच संभागों के जेल से भी छूटेंगे बंदी (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

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