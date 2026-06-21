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रोशनाबाद जेल में योग शिविर, बंदियों ने अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ किया योगाभ्यास

अंतरराष्ट्रीय योग दिवस पर हरिद्वार की रोशनाबाद जेल में कैदियों ने योग किया. हर साल 21 जून को योग कार्यक्रम आयोजित किया जाता है.

International Yoga Day
रोशनाबाद जेल में योग शिविर (PHOTO-ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : June 21, 2026 at 5:55 PM IST

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हरिद्वार: अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर हरिद्वार में विभिन्न योगाभ्यास के कार्यक्रम आयोजित किए गए. जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में रोशनाबाद स्थित जिला कारागार में भी विशेष योग शिविर का आयोजन किया गया. इस दौरान जेल में बंद बंदियों, कर्मचारियों, बंदीरक्षकों और अधिकारियों ने सामूहिक रूप से योगाभ्यास कर योग को अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बनाने का संकल्प लिया.

मुख्यमंत्री के निर्देश पर धर्मनगरी हरिद्वार में जहां एक ओर कई सरकारी और गैर सरकारी संस्थानों में अंतरराष्ट्रीय योग दिवस उत्साह के साथ मनाया गया, वहीं जिला कारागार रोशनाबाद में भी योग के माध्यम से शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता का संदेश दिया गया. कार्यक्रम का उद्देश्य बंदियों को तनावमुक्त जीवन की ओर प्रेरित करना और उनमें सकारात्मक सोच विकसित करना था. प्रशिक्षित योग प्रशिक्षकों के निर्देशन में बंदियों ने विभिन्न योगासनों और प्राणायाम का अभ्यास किया.

रोशनाबाद जेल में योग शिविर (VIDEO-ETV Bharat)

कार्यक्रम के दौरान उन्हें योग के महत्व, नियमित अभ्यास से होने वाले लाभ और मानसिक संतुलन बनाए रखने में इसकी भूमिका के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई. बंदियों ने भी पूरे उत्साह के साथ योगाभ्यास में भाग लिया. उन्हें बताया गया कि, योग केवल शारीरिक व्यायाम नहीं, बल्कि स्वस्थ और अनुशासित जीवनशैली का आधार है. नियमित योगाभ्यास से व्यक्ति तनाव, अवसाद और कई प्रकार की शारीरिक समस्याओं से दूर रह सकता है. कारागार जैसे वातावरण में योग मानसिक शांति और आत्मबल बढ़ाने का प्रभावी माध्यम साबित होता है.

अंतराराष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर जिला कारागार में योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में बंदियों और कारागार स्टाफ ने भाग लिया. योग भारतीय संस्कृति की अमूल्य धरोहर है और यह स्वस्थ शरीर के साथ स्वस्थ मन का भी निर्माण करता है. कारागार में समय-समय पर इस प्रकार की गतिविधियां आयोजित की जाती हैं, ताकि बंदियों के मानसिक तनाव को कम किया जा सके और उनमें सकारात्मक परिवर्तन लाया जा सके. योग को यदि व्यक्ति अपनी दिनचर्या में शामिल कर ले तो वह बेहतर और संतुलित जीवन जी सकता है.
-मनोज कुमार आर्य, वरिष्ठ जेल अधीक्षक-

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