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बयाना उपकारागृह में 14 कैदी भूख हड़ताल पर, 9 की हालत बिगड़ी, जिला अस्पताल रेफर

कैदियों का आरोप है कि बयाना जेल में मूलभूत सुविधाओं की भारी कमी है, जिसके चलते वे लगातार परेशान हैं.

बयाना में कैदियों का भूख हड़ताल
बयाना में कैदियों का भूख हड़ताल (ETV Bharat Bharatpur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : April 28, 2026 at 2:36 PM IST

3 Min Read
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भरतपुर : जिले के बयाना स्थित उपकारागृह में पिछले पांच दिनों से चल रही कैदियों की भूख हड़ताल ने अब गंभीर रूप ले लिया है. हड़ताल पर बैठे 14 कैदियों की तबीयत बिगड़ने के बाद प्रशासन में हड़कंप मच गया. इनमें से 9 कैदियों को जिला आरबीएम अस्पताल के जेल वार्ड में रेफर किया गया है, जबकि 5 कैदियों का इलाज जेल परिसर के भीतर ही मेडिकल टीम की ओर से किया जा रहा है. कैदी सेवर केंद्रीय कारागार में शिफ्ट करने की मांग पर अड़े हुए हैं, जहां सुविधाएं अपेक्षाकृत बेहतर बताई जा रही हैं. कैदियों का आरोप है कि बयाना जेल में मूलभूत सुविधाओं की भारी कमी है, जिसके चलते वे लगातार परेशान हैं. इसी के विरोध में उन्होंने भूख हड़ताल शुरू की है.

बयाना उपकारागृह के जेलर केदार शर्मा ने बताया कि 30 में से 15 कैदियों ने खाना खा लिया है, जबकि 14 कैदी अभी भी भूख हड़ताल पर हैं. एक बंदी की रिहाई भी हो चुकी है. इन कैदियों को ओवर क्राउड की वजह से यहां शिफ्ट किया गया था. उन्होंने बताया कि हड़ताली कैदी सेवर केंद्रीय कारागार में शिफ्ट करने की मांग कर रहे हैं, जिस पर उच्च स्तर पर विचार किया जा रहा है.

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ये है मामला : 22 अप्रैल को गंगापुर सिटी जेल से 30 कैदियों को बयाना उपकारागृह में शिफ्ट किया गया था. शिफ्टिंग के बाद से ही कैदी व्यवस्थाओं को लेकर असंतोष जता रहे थे, जो अब भूख हड़ताल के रूप में सामने आया है. स्थिति को नियंत्रित करने के लिए चिकित्सा विभाग भी सक्रिय हो गया है. पीएमओ डॉ. जोगेंद्र गुर्जर के निर्देशन में दो मेडिकल टीमों का गठन किया गया है, जो लगातार कैदियों की निगरानी कर रही है. टीम की ओर से जरूरतमंद कैदियों को ड्रिप और अन्य आवश्यक उपचार दिया जा रहा है. प्रशासनिक स्तर पर भी लगातार प्रयास किए जा रहे हैं.

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एसडीएम दीपक मित्तल और एडिशनल एसपी हरिराम कुमावत ने जेल पहुंचकर हड़ताली कैदियों से बातचीत की और उन्हें समझाने की कोशिश की. समझाइश के बावजूद कैदी अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं और हड़ताल खत्म करने को तैयार नहीं हैं. इस बीच कैदियों के परिजन भी जेल के बाहर पहुंच गए और अपने परिजनों से मुलाकात कराने की मांग करने लगे. परिजनों की मौजूदगी से जेल परिसर के बाहर हलचल बढ़ गई. हालांकि प्रशासन ने स्थिति को नियंत्रण में बनाए रखा है.

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