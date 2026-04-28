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बयाना उपकारागृह में 14 कैदी भूख हड़ताल पर, 9 की हालत बिगड़ी, जिला अस्पताल रेफर

बयाना में कैदियों का भूख हड़ताल ( ETV Bharat Bharatpur )

भरतपुर : जिले के बयाना स्थित उपकारागृह में पिछले पांच दिनों से चल रही कैदियों की भूख हड़ताल ने अब गंभीर रूप ले लिया है. हड़ताल पर बैठे 14 कैदियों की तबीयत बिगड़ने के बाद प्रशासन में हड़कंप मच गया. इनमें से 9 कैदियों को जिला आरबीएम अस्पताल के जेल वार्ड में रेफर किया गया है, जबकि 5 कैदियों का इलाज जेल परिसर के भीतर ही मेडिकल टीम की ओर से किया जा रहा है. कैदी सेवर केंद्रीय कारागार में शिफ्ट करने की मांग पर अड़े हुए हैं, जहां सुविधाएं अपेक्षाकृत बेहतर बताई जा रही हैं. कैदियों का आरोप है कि बयाना जेल में मूलभूत सुविधाओं की भारी कमी है, जिसके चलते वे लगातार परेशान हैं. इसी के विरोध में उन्होंने भूख हड़ताल शुरू की है. बयाना उपकारागृह के जेलर केदार शर्मा ने बताया कि 30 में से 15 कैदियों ने खाना खा लिया है, जबकि 14 कैदी अभी भी भूख हड़ताल पर हैं. एक बंदी की रिहाई भी हो चुकी है. इन कैदियों को ओवर क्राउड की वजह से यहां शिफ्ट किया गया था. उन्होंने बताया कि हड़ताली कैदी सेवर केंद्रीय कारागार में शिफ्ट करने की मांग कर रहे हैं, जिस पर उच्च स्तर पर विचार किया जा रहा है. पढे़ं. धौलपुर जेल में भिड़े कैदी, प्रहरियों से धक्कामुक्की, जानें क्या है मसला