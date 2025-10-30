हाथों में हथकड़ी नहीं, जिम्मेदारी का नोजल: अपराध से आत्मनिर्भरता के रास्ते पर सेवर जेल के बंदी
भरतपुर सेवर जेल में पेट्रोल पंप पर काम कर चुके 5 बंदी अपनी सजा पूरी कर बाहर आए और अब आत्मनिर्भर जीवन जी रहे हैं.
Published : October 30, 2025 at 5:42 PM IST
भरतपुर: जिले का सेवर केंद्रीय कारागार अब सिर्फ सजा काटने की जगह नहीं, बल्कि आत्मनिर्भरता और सुधार की प्रयोगशाला बन गई है. यहां बंदियों के हाथों में अब हथकड़ी नहीं, जिम्मेदारी का नोजल है, जो पेट्रोल नहीं, बल्कि उम्मीद भरता है. कभी अपराध की राह पर चले ये कैदी आज ईमानदारी और श्रम की राह पर चल रहे हैं. जेल परिसर में संचालित पेट्रोल पंप ने न केवल उनकी जिंदगी की दिशा बदली है, बल्कि समाज को यह संदेश भी दिया है कि गलती इंसान से हो सकती है, पर सुधार उसके इरादों से होता है.
सुधार की शुरुआत पेट्रोल पंप से: कारागार अधीक्षक परमजीत सिंह ने बताया कि सेवर केंद्रीय कारागार ने 13 सितंबर, 2023 को अपने परिसर में पेट्रोल पंप शुरू किया था. यह सिर्फ रोजगार का माध्यम नहीं, बल्कि अपराध से आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ने का रास्ता है. जेल प्रशासन ने यह पंप स्थापित किया ताकि बंदियों को काम, अनुशासन और जिम्मेदारी का अनुभव मिले. यहां 4-4 बंदियों की ड्यूटी अलग-अलग शिफ्टों में लगाई जाती है. संचालन की निगरानी जेल प्रशासन के चार सुरक्षाकर्मी करते हैं. पंप पर काम करने वाले बंदियों को रोजाना 300 रुपए का मेहनताना दिया जाता है, जिससे वे न सिर्फ आत्मनिर्भर बन रहे हैं बल्कि अपने परिवार की आर्थिक मदद भी कर पा रहे हैं.
शिव कुमार तीन साल से सुधार की राह पर: डीग के गिरसे गांव के शिव कुमार के जीवन में यह पंप टर्निंग पॉइंट साबित हुआ है. हत्या के मामले में सजा काट रहे शिव कुमार ने जयपुर जेल में स्थित पेट्रोल पंप पर प्रशिक्षण लिया था. अब वह सेवर जेल के पंप पर पूरे आत्मविश्वास से काम कर रहा है. शिव कुमार ने बताया कि वो यहां से अर्जित आय से परिवार की भी आर्थिक मदद कर रहे हैं.
रामू का हत्या से सुधार तक का सफर: रामू करौली जिले के हिंडौन क्षेत्र का निवासी है. 2017 में हत्या के मामले में जेल आया था. बीते चार महीने से वह पेट्रोल पंप पर कार्यरत है. सुबह 6 बजे से दोपहर 2 बजे तक की शिफ्ट में वह जिम्मेदारी से काम करता है. प्रतिदिन 300 रुपए मेहनताना मिलता है. रामू ने बताया कि पंप पर काम शुरू किया, तो एहसास हुआ कि मेहनत से सबकुछ संभव है. अब बस यही सोचता हूं कि बाहर जाकर कुछ अच्छा करूं. उसके परिवार में माता-पिता, एक बहन और एक भाई हैं, जिनकी आर्थिक मदद अब वह जेल के अंदर रहते हुए भी कर पा रहा है.
पंप पर काम कर चुके 5 बंदी सजा पूरी कर जी रहे सामान्य जीवन: भटावली निवासी विनोद दिसंबर 2016 से हत्या के मामले में सजा काट रहा है. पिछले 18 महीनों से वो जेल के इस पेट्रोल पंप पर काम कर रहा है और हर दिन 300 रुपए कमा रहा है. विनोद के माता-पिता और भाई है, जिनकी मदद वह हर महीने अपनी कमाई से कर पा रहा है. सेवर जेल के पेट्रोल पंप से अब तक पांच बंदी जिनमें प्रवीण और योगेश जैसे नाम शामिल हैं. अपनी सजा पूरी कर बाहर जा चुके हैं. जेल प्रशासन के अनुसार इन बंदियों ने बाहर जाकर सामान्य जीवन में रोजगार पा लिया है. जेल अधीक्षक परमजीत सिंह ने बताया कि यह पंप सिर्फ बंदियों को काम नहीं देता, उन्हें आत्मविश्वास और सम्मान भी देता है.
2023 से शुरू हुई आत्मनिर्भरता की कहानी:
- 13 सितंबर, 2023 को सेवर जेल में पेट्रोल पंप की शुरुआत हुई.
- पंप पर 4-4 बंदियों की ड्यूटी रोजाना अलग-अलग शिफ्ट में लगती है.
- हर बंदी को रोजाना 300 रुपए का मेहनताना मिलता है.
- अब तक 5 बंदी सजा पूरी कर बाहर जा चुके हैं.
- बंदियों ने जयपुर जेल के पेट्रोल पंप पर प्रशिक्षण लिया था.
- पंप की निगरानी व प्रबंधन के लिए चार जेल सुरक्षाकर्मी हमेशा तैनात रहते हैं.