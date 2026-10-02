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जेल के बाहर बंदियों की बॉडी वार्न कैमरे से निगरानी, प्रहरी के साथ सहायक जेल अधीक्षक की लगेगी ड्यूटी

पेशी और इलाज में वीआईपी ट्रीटमेंट को लेकर जेल प्रशासन सख्त है.

PRISONERS VIP TREATMENT
बंदियों पर नजर (ETV Bharat Chhattisgarh)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : October 2, 2026 at 7:46 AM IST

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रायपुर: सीजीपीएससी के चेयरमेन आरोपी टामन सिंह सोनवानी रायपुर के सेंट्रल जेल में बंद है. पिछले दिनों उन्हें इलाज के लिए अंबेडकर अस्पताल ले जाया गया था. इसके बाद एक वीडियो वायरल हो गया, जिसमे बिना हथकड़ी के अस्पताल में वे परिजनों के साथ आराम से बैठकर बात करते नजर आए. ये वीडियो सामने आने के बाद जेल प्रशासन ने तीन प्रहरियों को बर्खास्त कर दिया गया.

जेल प्रशासन ने अब बंदियों की सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी कर दी है. जेल डीजीपी हिमांशु गुप्ता ने एक आदेश 1 अक्टूबर को जारी किया है. डीजीपी जेल के द्वारा जारी किए गए आदेश के मुताबिक जेल से इलाज या फिर कोर्ट या प्रशासनिक काम के लिए बाहर ले जाए जाने वाले बंदियों की निगरानी के लिए नए नियम लागू किए गए हैं. जेल मुख्यालय एवं सुधारात्मक सेवाएं ने सभी जेल अधीक्षकों को इस संबंध में निर्देश जारी किए हैं. जारी किए गए आदेश में कहा गया है कि विचाराधीन सजा काट रहे या अन्य बंदियों को बाहर ले जाते समय सुरक्षा कर्मियों के साथ उपलब्धता के आधार पर सहायक जेल अधीक्षक या वरिष्ठ अधिकारी की मौजूदगी जरूरी होगी.

DGP Jail Raipur Order
डीजीपी जेल का आदेश (ETV Bharat Chhattisgarh)

सुरक्षा ड्यूटी में तैनात जेल कर्मचारियों को बॉडी वार्न कैमरा भी पहनना होगा. इससे बंदी को जेल से बाहर ले जाने से लेकर वापस जेल पहुंचने तक की पूरी गतिविधि रिकॉर्ड की जा सकेगी. जिन मामलों में बंदियों को जेल से बाहर ले जाया जाएगा. उनमें जेल अधीक्षक संबंधित जिले की पुलिस अधीक्षक से समन्वय करेंगे. बंदी की सुरक्षा के लिए जरूरी व्यवस्था को लेकर दोनों विभाग आपस में चर्चा कर फैसला लेंगे.

इस आदेश में प्रदेश के सभी जेल अधीक्षकों को इस आदेश का पालन करने के निर्देश दिए हैं. जेल मुख्यालय के इस आदेश की प्रति छत्तीसगढ़ के डीजीपी को भी भेजी गई है. निर्देश में जेल से बाहर जाने वाले बंदियों की सुरक्षा और निगरानी की जिम्मेदारी को साफ रखने पर जोर दिया गया.

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