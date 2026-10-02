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जेल के बाहर बंदियों की बॉडी वार्न कैमरे से निगरानी, प्रहरी के साथ सहायक जेल अधीक्षक की लगेगी ड्यूटी

बंदियों पर नजर ( ETV Bharat Chhattisgarh )

रायपुर: सीजीपीएससी के चेयरमेन आरोपी टामन सिंह सोनवानी रायपुर के सेंट्रल जेल में बंद है. पिछले दिनों उन्हें इलाज के लिए अंबेडकर अस्पताल ले जाया गया था. इसके बाद एक वीडियो वायरल हो गया, जिसमे बिना हथकड़ी के अस्पताल में वे परिजनों के साथ आराम से बैठकर बात करते नजर आए. ये वीडियो सामने आने के बाद जेल प्रशासन ने तीन प्रहरियों को बर्खास्त कर दिया गया.