ETV Bharat / state

15 अगस्त को बंदियों को मिली कैद से आजादी, किसी मां जीवन से कर रही संघर्ष तो किसी को अब परिवार की चिंता

सरगुजा : आज यदि मैं जेल से बाहर ना आता तो पता नहीं बीमार मां का क्या होगा. ये शब्द हैं अंबिकापुर सेंट्रल जेल से आजीवन कारावास की सजा काटकर रिहा हुए राजेश कुमार का.राजेश कुमार की मां गंभीर रुप से घायल हैं और रायपुर के अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है. राजेश ने ईश्वर से प्रार्थना की थी यदि वो बाहर होते आज मां की देखभाल करते.ईश्वर ने भी राजेश कुमार की बात सुनी और आज वो उन बंदियों में शामिल हैं जिन्हें 15 अगस्त के मौके पर जेल से रिहा किया गया है. अंबिकापुर सेंट्रल जेल में आजीवन कारावास की सजा काट रहे 16 बंदियों को आजाद किया गया. 8 बंदी 13 अगस्त और 8 बंदियों को 14 अगस्त को रिहाई मिली.

15 वर्षों से कैद थे बंदी

स्वतंत्रता दिवस से पहले अंबिकापुर केंद्रीय जेल से 16 बंदियों को रिहा किया गया, ये सभी बंदी आजीवन कारावास की सजा काट रहे थे.ये बंदी 14 से 15 वर्षों से जेल में बंद थे, अच्छे आचरण और समीक्षा बोर्ड की सिफारिश के बाद जेल नियमावली 358 के तहत इन्हें समय से पहले रिहाई दी गई है.लंबे अरसे बाद जेल से बाहर निकलते वक्त कैदियों की आंखें नम हो गईं और माहौल भावुक नजर आया.