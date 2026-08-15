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15 अगस्त को बंदियों को मिली कैद से आजादी, किसी मां जीवन से कर रही संघर्ष तो किसी को अब परिवार की चिंता

अंबिकापुर सेंट्रल जेल से 16 बंदियों को रिहाई मिली.इनमें से कुछ बंदी जेल से बाहर आकर काफी भावुक हो गए.

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15 अगस्त को बंदियों को मिली कैद से आजादी (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : August 15, 2026 at 3:56 PM IST

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सरगुजा : आज यदि मैं जेल से बाहर ना आता तो पता नहीं बीमार मां का क्या होगा. ये शब्द हैं अंबिकापुर सेंट्रल जेल से आजीवन कारावास की सजा काटकर रिहा हुए राजेश कुमार का.राजेश कुमार की मां गंभीर रुप से घायल हैं और रायपुर के अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है. राजेश ने ईश्वर से प्रार्थना की थी यदि वो बाहर होते आज मां की देखभाल करते.ईश्वर ने भी राजेश कुमार की बात सुनी और आज वो उन बंदियों में शामिल हैं जिन्हें 15 अगस्त के मौके पर जेल से रिहा किया गया है. अंबिकापुर सेंट्रल जेल में आजीवन कारावास की सजा काट रहे 16 बंदियों को आजाद किया गया. 8 बंदी 13 अगस्त और 8 बंदियों को 14 अगस्त को रिहाई मिली.

15 वर्षों से कैद थे बंदी

स्वतंत्रता दिवस से पहले अंबिकापुर केंद्रीय जेल से 16 बंदियों को रिहा किया गया, ये सभी बंदी आजीवन कारावास की सजा काट रहे थे.ये बंदी 14 से 15 वर्षों से जेल में बंद थे, अच्छे आचरण और समीक्षा बोर्ड की सिफारिश के बाद जेल नियमावली 358 के तहत इन्हें समय से पहले रिहाई दी गई है.लंबे अरसे बाद जेल से बाहर निकलते वक्त कैदियों की आंखें नम हो गईं और माहौल भावुक नजर आया.

15 अगस्त को बंदियों को मिली कैद से आजादी (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

जेल में उनके अच्छे आचरण को देखते हुए समीक्षा बोर्ड की सिफारिश पर समय पूर्व रिहाई का फैसला लिया गया, जेल नियमावली के तहत संबंधित जिले के कलेक्टर और जेल अधीक्षक की रिपोर्ट के आधार पर समीक्षा बोर्ड कैदियों के मामलों की समीक्षा करता है, इसी प्रक्रिया के तहत इन कैदियों को रिहाई मिली है-अक्षय राजपूत,जेल अधीक्षक


जेल में काम के बदले मिला पारिश्रमिक
रिहाई के दौरान कैदियों को जेल में काम के बदले अर्जित पारिश्रमिक भी वापस किया गया, जिन कैदियों के बैंक खाते थे, उनके खातों में राशि ट्रांसफर की गई, जबकि अन्य कैदियों को चेक के माध्यम से भुगतान किया गया. इस दौरान परिजनों और जेल अधिकारियों के बीच खुशी के साथ भावुक माहौल देखने को मिला. रिहा हुए कैदी बेहद खुश हैं और अब वो नए सिरे से अपना जीवन शुरू करेंगे, कोई खेती करेगा तो कोई व्यवसाय करेगा. साथ ही समाज के अन्य लोगों को आवेश से बचने और जेल ना आने की सलाह दे रहे हैं.

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