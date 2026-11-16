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ताकते रह गए सुरक्षाकर्मी, महासमुंद जिला जेल से भाग गए 4 बंदी, अब लकीर पीट रही पुलिस

ताकते रह गए सुरक्षाकर्मी ( ETV Bharat )

महासमुंद: जिला जेल महासमुंद की सुरक्षा व्यवस्था में बड़ी चूक उजागर हुई है. जेल से 4 विचाराधीन बंदी दीवार कूदकर फरार हो गए हैं. जेल की ऊंची दीवार कैदी कैसे फांद गए इस बात की भी जांच की जा रही है. चार कैदियों के एक साथ फरार हो जाने से जेल प्रबंधन सकते में है. आनन फानन में मामले की रिपोर्ट पुलिस को दी गई है. जेल प्रबंधन से मिली जानकारी के बाद पुलिस की टीमें लगातार बंदियों की गिरफ्तारी के लिए संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही है.

जेल की दीवार फांद भागे 4 कैदी बंदियों की धरपकड़ के लिए पुलिस की टीमें डॉक स्क्वॉड और फॉरेंसिक टीमों की भी मदद ले रही है. लेकिन अभी तक कोई भी बंदी पकड़ा नहीं जा सका है. कोतवाली पुलिस लगातार मुखबिरों के जरिए बंदियों की पतासाजी करने में जुटी है. बंदी जेल की ऊंची दीवार फांदकर कैसे फरार हो गए इस बात को लेकर हड़कंप की स्थिति है. पता लगाया जा रहा है कि बंदियों को भागने में किसी ने मदद तो नहीं की.