ताकते रह गए सुरक्षाकर्मी, महासमुंद जिला जेल से भाग गए 4 बंदी, अब लकीर पीट रही पुलिस
विचाराधीन बंदियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की टीमें लगातार संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही है. राहुल भोई की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 16, 2026 at 1:54 PM IST
महासमुंद: जिला जेल महासमुंद की सुरक्षा व्यवस्था में बड़ी चूक उजागर हुई है. जेल से 4 विचाराधीन बंदी दीवार कूदकर फरार हो गए हैं. जेल की ऊंची दीवार कैदी कैसे फांद गए इस बात की भी जांच की जा रही है. चार कैदियों के एक साथ फरार हो जाने से जेल प्रबंधन सकते में है. आनन फानन में मामले की रिपोर्ट पुलिस को दी गई है. जेल प्रबंधन से मिली जानकारी के बाद पुलिस की टीमें लगातार बंदियों की गिरफ्तारी के लिए संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही है.
जेल की दीवार फांद भागे 4 कैदी
बंदियों की धरपकड़ के लिए पुलिस की टीमें डॉक स्क्वॉड और फॉरेंसिक टीमों की भी मदद ले रही है. लेकिन अभी तक कोई भी बंदी पकड़ा नहीं जा सका है. कोतवाली पुलिस लगातार मुखबिरों के जरिए बंदियों की पतासाजी करने में जुटी है. बंदी जेल की ऊंची दीवार फांदकर कैसे फरार हो गए इस बात को लेकर हड़कंप की स्थिति है. पता लगाया जा रहा है कि बंदियों को भागने में किसी ने मदद तो नहीं की.
जेल से फरार हुए बंदियों के नाम
- धर्मवीर
- लीलाधर
- राजेंद्र (NDPS एक्ट के तहत जेल में बंद)
- पंचराम (चोरी के केस में बंदी)
सुबह 3 से 4 के बीच फरार हुए चारों बंदी
शक जताया जा रहा है कि चारों बंदी आज सुबह 3 से 4 बजे के बीच जेलकी पिछली ओर बने दीवार को फांदकर फरार हुए हैं. सुबह जब चारों बंदियों की हाजरी नहीं हुई और साथी बंदियों ने उनको नहीं देखा तो पता चला कि चारों फरार हो चुके हैं. घटना की गंभीरता को देखते हुए जेल के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे और पूरे घटनाक्रम का जायजा लिया. पुलिस डॉग स्क्वाड और फोरेंसिक टीम को भी जांच के लिए बुलाया गया. डॉग स्क्वाड की मदद से जेल के आसपास के इलाकों में लगातार सर्चिंग की जा रही है.
पुलिस की टीमें दे रही दबिश
पुलिस यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि फरार बंदी जेल से निकलने के बाद किस दिशा में जा सकते हैं. घटनास्थल से संभावित साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं, ताकि फरारी के तरीके और उनके भागने के रास्ते का पता लगाया जाए. इस पूरे घटनाक्रम में सबसे चौंकाने वाली बात चोरी के आरोप में जेल में बंद पंचराम को लेकर सामने आई है. बताया जा रहा है कि पंचराम आदतन बदमाश है और इससे पहले भी जांजगीर-चांपा जिला जेल से फरार होने में कामयाब रहा है. ऐसे में सवाल उठता है कि पूर्व में जेल से फरार होने का इतिहास रखने वाले बंदी को किस तरह की निगरानी की जा रही थी. क्या जेल प्रशासन को उसके पुराने आपराधिक रिकॉर्ड और फरारी की जानकारी नहीं थी. यदि जेल प्रबंधन को इन बातों की जानकारी थी तो उसने ऐहतियात के तौर पर क्या व्यवस्थाएं की थी.
चारों बंदियों के फरार होने के मामले की जांच की जा रही है. जेल से बंदी किस तरह फरार हुए और सुरक्षा व्यवस्था में कहां चूक हुई, इसका पता लगाया जा रहा है. फिलहाल पुलिस और जेल प्रशासन की टीमें उनकी तलाश में जुटी हुई हैं: संदीप कुमार, सहायक जेल अधीक्षक
2021 में भागे थे 5 कैदी
महासमुंद जेल से बंदियों के फरार होने की यह पहली घटना नहीं है, इससे पहले मई 2021 में भी जेल से 5 कैदी दीवार फांदकर फरार हुए थे. फरार कैदियों में एक उत्तर प्रदेश के गाजीपुर का रहने वाला था, जबकि 4 अन्य महासमुंद जिले के निवासी थे. उस घटना के बाद जेल प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए 4 प्रहरियों को निलंबित किया था, जिनमें मुख्य प्रहरी भी शामिल था.
दूसरी बार सामने आई सुरक्षा में चूक
अब एक बार फिर 4 बंदियों के फरार होने से जेल की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं. जेल की ऊंची-ऊंची दीवारें, उन पर लगे बिजली के तार और जगह-जगह स्थापित सीसीटीवी कैमरों के बावजूद आखिर चार बंदी किस तरह फरार हुए. क्या निगरानी में लापरवाही हुई या सुरक्षा व्यवस्था में कोई तकनीकी अथवा मानवीय चूक बरती गई. क्या घटना के समय सभी सुरक्षा इंतजाम प्रभावी तरीके से काम कर रहे थे या नहीं.
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