ETV Bharat / state

सेंट्रल जेल में कैदी बने बप्पा के भक्त, बना रहे इको फ्रेंडली गणपति प्रतिमा, समाज को दे रहे ये खास संदेश

कैदी गणपति प्रतिमा बनाने के साथ-साथ लोगों को आस्था और पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी दे रहे हैं. रितेश तंबोली की रिपोर्ट.

PRISONERS ARE MAKING GANPATI IDOLS
समाज को दे रहे ये खास संदेश (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : September 9, 2026 at 9:53 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

रायपुर: सेंट्रल जेल के बंदियों ने लगभग 500 इको फ्रेंडली गणपति का निर्माण इस बार गणेशउत्सव के लिए किया है. जेल के बंदी अपनी कला प्रतिभा को बखूबी निखारने में भी लगे हुए हैं. इस काम को जेल के बंदी पिछले 6 सालों से करते आ रहे हैं. मूर्ति निर्माण की ट्रेनिंग इनको जेल प्रशासन की ओर से दी गई है. जेल प्रशासन के मुताबिक 10 से ज्यादा ऐसे बंदी हैं जो मूर्तिकला के काम में माहिर हैं.

कैदी बना रहे गणपति प्रतिमा

जेल में सजा काट रहे ये बंदी अब दूसरे साथियों को भी मूर्तिकला की ट्रेनिंग देकर उनको ट्रेंड कर रहे हैं. यहां बनाई जाने वाले मूर्तियों में बप्पा के कई रुपों को दिखाया गया है. इनके द्वारा बनाई गई मूर्तियों की बाहर में काफी डिमांड होती है.

समाज को दे रहे ये खास संदेश (ETV Bharat)

मैं यहां सजा काट रहा हूं. सजा काटने के दौरान मुझे जेल प्रबंधन की ओर से मिट्टी से मूर्ति बनाने की ट्रेनिंग दी गई. टेराकोटा का भी काम मुझे सिखाया गया. टेराकोटा में खासतौर पर मूर्ति बनाने का काम होता है. इस साल हम लोगों ने थोड़ा अलग हटकर मूर्तियां बनाने का निर्णय लिया था. इस बार हमने भगवान गणेश को राम के स्वरुप में और भगवान शंकर के स्वरुप में बनाकर रखा है. हमने राधा और कृष्ण का रुप भी मूर्तियों में दिया है. इन मूर्तियों में प्राकृतिक रंगों का इस्तेमाल किया गया है. इस बार गणेश की प्रतिमा बड़े रूप में बनाई गई है: भोज राम साहू, बंदी

Raipur Central Jail
सेंट्रल जेल में कैदी बने बप्पा के भक्त (ETV Bharat)

सेंट्रल जेल रायपुर में टेराकोटा सह प्रशिक्षण उद्योग संचालित है, जिसमें वर्तमान में 10 बंदी काम कर रहे हैं. इसमें 6 से 7 ऐसे बंदी है जो पूर्ण रूप से प्रशिक्षित हैं. टेराकोटा की विभिन्न मूर्तियां मिट्टी के दीपक आदि बनाने का काम करते हैं. इसके साथ ही अन्य साथी बंदियों को प्रशिक्षण भी देते हैं. वर्तमान में 10 से 12 बंदी मिलकर गणेश की प्रतिमा बना रहे हैं. इस काम को बंदी पिछले कई सालों से करते आ रहे हैं: योगेश सिंह क्षत्री, सेंट्रल जेल अधीक्षक

इको फ्रेंडली गणपति

जेल प्रशासन ने बताया कि इस बार बंदियों के द्वारा इको फ्रेंडली गणपति तैयार की गई है. इसमें इको फ्रेंडली कलर का इस्तेमाल किया गया है. बंदियों के द्वारा बनाई गई गणेश प्रतिमाओं को बिक्री करने के लिए जेल के एंपोरियम में रखा गया है, जो समाज के लोग हैं उनके सामने ये प्रयास प्रस्तुत किया जाना है. इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि आम लोग यह भी जाने कि जेल में ऐसे लोग भी रहते हैं कि जो कारीगर हैं. जेल प्रशासन ने कहा कि हम ये बताना चाहते हैं कि जो बाजारों में सामग्री मिलती है ठीक वैसे ही सामग्री यहां बनाई जा रही है. इनके काम को सराहना मिले यही हमार प्रयास है. भविष्य में जब ये यहां से बाहर निकलेंगे तो आजीविका का साधन भी इनको मिलेगा.

Raipur Central Jail
सेंट्रल जेल में कैदी बने बप्पा के भक्त (ETV Bharat)
Raipur Central Jail
सेंट्रल जेल में कैदी बने बप्पा के भक्त (ETV Bharat)
Raipur Central Jail
सेंट्रल जेल में कैदी बने बप्पा के भक्त (ETV Bharat)

सेंट्रल जेल में मूर्तिकला सिखाने का हो रहा काम

सेंट्रल जेल के उद्योग उप अधीक्षक एसआर रात्रे ने कहा, "सेंट्रल जेल में मूर्तिकला का काम होता है. यह काम पिछले 6 से 7 सालों से किया जा रहा है. गणेश और लक्ष्मी जी की विभिन्न प्रकार की मूर्तियां साथ ही विश्वकर्मा भगवान, दुर्गा माता की प्रतिमा बंदी बनाते हैं. इन प्रतिमाओं को प्राकृतिक रंग और प्राकृतिक मिट्टी से तैयार किया गया है. इसमें तुलसी के बीज और दूसरे पौधे के बीज भी इन मिट्टी की मूर्तियों में डाले गए हैं. घर में इन गणेश प्रतिमाओं का विसर्जन करते हैं तो इससे पौधे बन सकते हैं. बंदी पूरी मेहनत लगन और ईमानदारी से मूर्ति प्रतिमा बनाने का काम करते आ रहे हैं. जेल के 10 बंदियों के द्वारा लगभग 500 मूर्तियों का निर्माण किया गया है. जिसकी कीमत 251 रुपए से लेकर 1551 रुपए तक है."

Raipur Central Jail
सेंट्रल जेल में कैदी बने बप्पा के भक्त (ETV Bharat)
Raipur Central Jail
सेंट्रल जेल में कैदी बने बप्पा के भक्त (ETV Bharat)
Raipur Central Jail
सेंट्रल जेल में कैदी बने बप्पा के भक्त (ETV Bharat)

SIT ने 7 दिन में सुलझाई अंधे कत्ल की गुत्थी, बहन के प्रेमी की भाई ने की थी हत्या, 2 महीने पहले हुई थी वारदात

नाराज ग्रामीणों को तहसीलदार ने ऐसे मनाया, 3 घंटे चला चक्काजाम, फिर बनी बात

खतरे में तालाबों का अस्तित्व, गाद से कम हो रही जलधारण क्षमता, भूजल सुधारने अब तलाशने होंगे उपाय

TAGGED:

RAIPUR CENTRAL JAIL
GANAPATI 2026
GANPATI 2026 START DATE
GANESH CHATURTHI 2026
PRISONERS ARE MAKING GANPATI IDOLS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.