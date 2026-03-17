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रायपुर की सेंट्रल जेल से फरार बंदी आगरा में गिरफ्तार, आगरा और मथुरा में काट रहा था फरारी

आगरा: यूपी एसटीएफ की आगरा यूनिट और छत्तीसगढ़ पुलिस की संयुक्त टीम ने सोमवार को आगरा के कोतवाली थाना क्षेत्र से रायपुर सेंट्रल जेल फरार बंदी चंद्रवीर उर्फ पिंटू को गिरफ्तार किया है. यूपी एसटीएफ और पुलिस ने पीपल गेट से आरोपी को दबोचा है. आरोपी ने पूछताछ में खुलासा किया कि जेल से फरार होने के बाद वह मथुरा आया था. आगरा और मथुरा के गोवर्धन में फरारी काट रहा था. छत्तीसगढ़ पुलिस अब बंदी चंद्रवीर उर्फ पिंटू को ट्रांजिस्ट रिमांड पर साथ ले गई है.



बता दें कि रायपुर की सेंट्रल जेल से सजायाफ्ता बंदी चंद्रवीर उर्फ पिंटू पुत्र दीवान सिंह निवासी साकिन पट्टी चुहरा सोनई मथुरा 21 अगस्त-2025 को फरार हो गया था. इसके बाद आरोपी चंद्रवीर की गिरफ्तारी के लिए छत्तीसगढ़ पुलिस ने 5000 रुपये का इनाम घोषित किया था. साथ ही आरोपी की गिरफ्तारी के लिए यूपी एसटीएफ से मदद मांगी थी.

इसके बाद यूपी एसटीएफ की आगरा फील्ड यूनिट के अपर पुलिस अधीक्षक राकेश ने छत्तीसगढ़ पुलिस के सहयोग के लिए एसआई योगेन्द्र सिंह, मुख्य आरक्षी प्रशान्त कुमार, मुख्या आरक्षी बृजराज सिंह, मुख्य आरक्षी अंकित गुप्ता और चालक महेश रावत को लगाया.



मथुरा के गोवर्धन में काट रहा था फरारी: छत्तीसगढ़ पुलिस के एसआई काशीनाथ मडावी ने बताया, साल 2021 में छत्तीसगढ़ की नारकोटिक सेल ने अभियुक्त चंद्रवीर उर्फ पिंटू और उसके तीन साथियों को एनडीपीएस एक्ट में पकड़ा था. जिस पर न्यायालय विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट रायपुर छत्तीसगढ़ ने उसे 15 साल की सजा सुनाई थी. 21 अगस्त-2025 को पुराना जेल मुख्यालय रायपुर छत्तीसगढ़ में मरम्मत कार्य चल रहा था, तभी अन्य बन्दियों के साथ बाहर काम करने के दौरान ही मौका पाकर अभियुक्त चंद्रवीर फरार हो गया था. जिसे यूपी एसटीएफ की आगरा यूनिट की मदद से गिरफ्तार किया है.

पूछताछ में अभियुक्त चंद्रवीर ने खुलासा किया है कि जेल से फरारी के बाद मथुरा आया. मथुरा के गोवर्धन में दोस्त के साथ आरओ का काम करता था. फरारी के दौरान अपनी पहचान छुपाने के लिए अपने दोस्त का आधार कार्ड व डीएल प्रयोग कर रहा था. अभियुक्त चंद्रवीर को गिरफ्तार करके आगरा पुलिस कमिश्नरेट के कोतवाली थाना में दाखिल किया. इसके बाद कोर्ट सके कोर्ट ने ट्रांजिस्ट रिमांड पर आरोपी को छत्तीसगढ़ ले जाया रहा है.





ये मुकदमे दर्ज: छत्तीसगढ़ पुलिस के विवेचक एसआई काशीनाथ मडावी ने बताया कि अभियुक्त चंद्रवीर के खिलाफ नारकोटिक सेल गरियाबंद छत्तीसगढ ने एनडीपीएस एक्ट का मुकदमा करायसा था. इसके साथ ही कासंगज जिले के सहावर थाना में भी उसके खिलाफ 2021 में एनडीपीएस एक्ट समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज है. इसके साथ ही सन 2025 में छत्तीसगढ़ के रायगढ में थाना गंज में मुकदमा दर्ज हुआ था.