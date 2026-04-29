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गुजरात से दबोचा 20 हजार का इनामी: साधु बनकर छिपा और नाम बदलकर की नौकरी, उम्रकैद भुगतते समय जेल से भागा था...

धौलपुर: जिला पुलिस ने हत्या के मामले में उम्रकैद के दौरान दो साल पहले फरार हुए 20 हजार रुपए के इनामी बदमाश को गुजरात के राजकोट से गिरफ्तार किया. बदमाश फरारी के दौरान कभी साधु का वेश धारण कर मंदिरों में छिपा तो कभी नाम बदलकर कंपनी में काम करता रहा. जिला स्पेशल टीम (DST) और कोतवाली पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई में यह सफलता हासिल की.

पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान ने बताया कि अमरदास उर्फ अमृतदास पुत्र मुरारीलाल, निवासी बिहानी थाना गोहद, जिला भिंड (मध्यप्रदेश) को वर्ष 2018 में थाना रामगढ़ पचवारा, जिला दौसा में दर्ज हत्या के मामले में न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी. आरोपी 9 जनवरी 2024 को जिला कारागृह धौलपुर से फरार हो गया था. उसकी तलाश थी. पुलिस जांच में सामने आया कि फरारी के दौरान आरोपी-गुजरात के राजकोट में नाम बदलकर एक कंपनी में काम कर रहा था. भिंड (मध्यप्रदेश) क्षेत्र में मंदिर में साधु के वेश में छिपा रहा. लगातार ठिकाने बदलकर पुलिस से बचने की कोशिश करता रहा.