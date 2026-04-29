ETV Bharat / state

गुजरात से दबोचा 20 हजार का इनामी: साधु बनकर छिपा और नाम बदलकर की नौकरी, उम्रकैद भुगतते समय जेल से भागा था...

धौलपुर पुलिस को बड़ी कामयाबी. दो साल लगातार ठिकाने बदलकर पुलिस से बचता रहा.

Superintendent of Police's Office and the Arrested Amardas
पुलिस अधीक्षक कार्यालय एवं गिरफ्तार अमरदास (ETV Bharat Dholpur)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : April 29, 2026 at 9:04 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

धौलपुर: जिला पुलिस ने हत्या के मामले में उम्रकैद के दौरान दो साल पहले फरार हुए 20 हजार रुपए के इनामी बदमाश को गुजरात के राजकोट से गिरफ्तार किया. बदमाश फरारी के दौरान कभी साधु का वेश धारण कर मंदिरों में छिपा तो कभी नाम बदलकर कंपनी में काम करता रहा. जिला स्पेशल टीम (DST) और कोतवाली पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई में यह सफलता हासिल की.

पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान ने बताया कि अमरदास उर्फ अमृतदास पुत्र मुरारीलाल, निवासी बिहानी थाना गोहद, जिला भिंड (मध्यप्रदेश) को वर्ष 2018 में थाना रामगढ़ पचवारा, जिला दौसा में दर्ज हत्या के मामले में न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी. आरोपी 9 जनवरी 2024 को जिला कारागृह धौलपुर से फरार हो गया था. उसकी तलाश थी. पुलिस जांच में सामने आया कि फरारी के दौरान आरोपी-गुजरात के राजकोट में नाम बदलकर एक कंपनी में काम कर रहा था. भिंड (मध्यप्रदेश) क्षेत्र में मंदिर में साधु के वेश में छिपा रहा. लगातार ठिकाने बदलकर पुलिस से बचने की कोशिश करता रहा.

एसपी विकास सागवान बोले... (ETV Bharat Dholpur)

पढ़ें: बड़ी कार्रवाई : लॉरेंस गैंग का गुर्गा अवैध हथियार सहित गिरफ्तार, MP में 10 करोड़ के फिरौती मामले में था फरार

3 महीने के बाद मिली सफलता: पुलिस अधीक्षक ने बताया कि डीएसटी ने करीब तीन महीने लगातार तकनीकी विश्लेषण और मुखबिर तंत्र के जरिए अमरदास की लोकेशन ट्रेस की. इसके बाद टीम ने राजकोट पहुंचकर सुनियोजित तरीके से अमरदास को गिरफ्तार कर लिया. उससे गहन पूछताछ जारी है. फरारी के दौरान उसकी मदद करने वालों की भी जांच की जा रही है. पूरी कार्रवाई में हैड कांस्टेबल दीनदयाल की भूमिका अहम रही. उन्होंने अमरदास के संभावित ठिकानों की गुप्त जानकारी जुटाई. पहचान छिपाकर नेटवर्क तक पहुंच बनाई. मुखबिर तंत्र को सक्रिय कर सूचना ली.

पढ़ें: Operation Hanta : 25 साल से फरार ट्रिपल मर्डर का मुख्य आरोपी गिरफ्तार, रोज जगह बदलकर मजदूरी करता था

TAGGED:

ACTION OF DHOLPUR POLICE
WANTED APPREHENDED IN GUJARAT
ABSCONDING FOR TWO YEARS
ESCAPED FROM DHOLPUR JAIL
BREAKTHROUGH FOR DHOLPUR POLICE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.