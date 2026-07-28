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सेंट्रल जेल से पैरोल पर रिहाई के बाद फरार कैदी प्लांट में कर रहा था काम, खुलासे से मची खलबली

घटना के सामने आने के बाद इंडस्ट्रियल प्लांटों में मजदूरों के कैरेक्टर वेरिफिकेशन पर सवाल उठने लगे हैं.

Parole from Bilaspur Jail
फरार कैदी प्लांट में कर रहा था काम (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : July 28, 2026 at 9:24 PM IST

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कोरबा: ऊर्जाधानी कोरबा सिर्फ कोयला और बिजली के उत्पादन के लिए ही प्रसिद्ध नहीं है. कोरबा की पहचान इंडस्ट्रियल जिले के रुप में भी होती है. औद्योगिक जिला होने के चलते बड़ी संख्या में ठेका कंपनियों में स्थानीय सहित अन्य प्रांतों के मजदूर यहां काम करते हैं. नियमानुसार संयंत्रों में काम करने वाले मजदूरों का पुलिस कैरेक्टर वेरिफिकेश करना अनिवार्य है. इसका फायदा ये होता है कि मजदूरी की आड़ में अपराधिक प्रवृत्ति के लोग संयंत्र के भीतर न पहुंच पाएं.

लेकिन इन नियमों के उल्लंघन की कलई तब खुली, जब पैरोल पर रिहा एक कैदी को पुलिस ने बालको प्लांट से गिरफ्तार कर लिया. ये कैदी अपने ही पिता की हत्या के जुर्म में सेंट्रल जेल बिलासपुर में सजा काट रहा था. जहां से उसे कुछ दिन पहले पैरोल पर रिहा किया गया था. पैरोल की अवधि खत्म होने के बाद भी उक्त कैदी छह साल से फरार चल रहा था.

Central Jail Bilaspur
फरार कैदी प्लांट में कर रहा था काम (ETV Bharat)

फरार कैदी कर रहा था काम

दरअसल, बालको थानांतर्गत परसाभांठा में दशेराम कुर्रे निवास करता था, जिसकी 2007 में हत्या कर दी गई थी. जांच में मृतक के पुत्र देवानंद कुर्रे व सूरज कुर्रे की भूमिका इस हत्याकांड में उजागर हुई. पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की धारा 302, 449 व 34 के तहत कार्रवाई करते हुए आरोपियों को न्यायालय में पेश किया. मामले की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी के न्यायालय में चल रही थी. कोर्ट ने सुनवाई के दौरान दोषी पाए जाने पर दोनों भाइयों को आजीवन कारावास और 12-12 हजार अर्थदंड से दंडित किया.

न्यायालय से आजीवन कारावास की सजा सुनाए जाने पर दोषियों को बिलासपुर सेंट्रल जेल शिफ्ट कर दिए गए. दोनों सेंट्रल जेल में सजा काट रहे थे, दोनों आरोपियों ने वर्ष 2020 में पैरोल पर रिहाई के लिए आवेदन दिया. जिसकी सुनवाई के बाद 7 अप्रेल से पैरोल पर रिहाई का आदेश जारी किए गए. 1 मई को पुन: पैरोल खत्म होने पर हाजिर होना था, लेकिन ये दोनों फरार हो गए.


पैरोल पर रिहाई के बाद फरारी की शिकायत

घटनाक्रम में करीब 5 साल बाद बालको थाने में शिकायत दर्ज कराई गई. थाना प्रभारी युवराज तिवारी अपनी टीम के साथ कैदियों की पतासाजी में जुटे रहे.
इसी दौरान पुलिस को पैरोल पर रिहा होने के बाद फरार देवानंद कुर्रे के घर में होने की सूचना मिली. मुखबीर की सूचना मिलते ही पुलिस ने दबिश देते हुए फरार कैदी देवानंद को पकड़ लिया. पूछताछ करने पर पता चला कि देवानंद पैरोल पर रिहा होने के बाद कुछ दिनों के लिए बलौदा थाना क्षेत्र में स्थित गृहग्राम गया था. जहां से लौटने के बाद वह क्षेत्र में स्थित संयंत्र के भीतर ठेका कंपनी में ही आराम से काम कर रहा था. उसने ठेका कंपनी में नौकरी पाने सभी जरूरी दस्तावेज भी जमा कराए थे.

बिलासपुर सेंट्रल जेल से मिली थी पैरोल

बिलासपुर सेंट्रल जेल में निरुद्ध कैदी देवानंद को पैरोल मिली थी. पैरोल मिलने के बाद से ही वह लगभग पिछले 5 साल से फरार था. जिसे परसाभाठा के निवास से पकड़ा गया है, जहां तक पुलिस वेरिफिकेशन की बात है. किसी भी ठेका कंपनी द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के तहत कर्मचारियों के विवरण के साथ आवेदन किया जाता है. आधार कार्ड और अन्य डिटेल के आधार पर आईसीजीएस पोर्टल के जरिए वैधानिक प्रक्रिया से पुलिस वेरिफिकेशन किया जाता है: युवराज तिवारी, टीआई, बालको थाना.


चरित्र सत्यापन पर खड़ा हुआ खड़ा सवाल

प्लांट के भीतर ठेका कंपनी में कैदी के काम करने का मामला उजागर होने के बाद मजदूरों के चरित्र सत्यापन को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं. इसे लेकर कई तरह की चर्चाएं हैं. बहरहाल पुलिस ने पकड़े गए कैदी को वैधानिक कार्रवाई उपरांत कोर्ट में पेश कर दिया है, जबकि दूसरे फरार कैदी की सरगर्मी से तलाश की जा रही है.

चरित्र सत्यापन का मामला हमेशा सवालों में

कोरबा एक औद्योगिक जिला है, इसे छत्तीसगढ़ की उर्जाधानी कहा जाता है. ठेका कंपनियों मे हजारों की तादाद में मजदूर काम करते हैं, निजी और सरकारी संस्थानों में भी प्लेसमेंट एजेंसी के कर्मचारी कार्यरत हैं. कंपनी द्वारा मजदूरों के चरित्र सत्यापन कराए जाने के दावे तो किए जाते हैं, लेकिन संबंधित विभाग द्वारा मानिटरिंग नही की जाती. कई बार थानों में साठ-गांठ कर आसानी से चरित्र सत्यापन करवा लिया जाता है, वैधानिक प्रक्रिया के तहत कड़ाई से सत्यापन नहीं किया जाता. जिसका फायदा कई बार आपराधित प्रवृत्ति के लोगों को मिलता है.

मजदूरों का चरित्र सत्यापन सुरक्षा और विश्वसनीयता के लिए बेहद जरूरी प्रक्रिया है. पुलिस वेरीफिकेशन के लिए निर्धारित प्रारूप में जानकारी देना अनिवार्य होता है. यह प्रक्रिया ऑफलाइन व ऑनलाइन दोनों तरह से पूरी की जा सकती है. किसी भी संयंत्र में प्रवेश के लिए सत्यापन के आधार पर ही गेट पास जारी किया जाता है.

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