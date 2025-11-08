ETV Bharat / state

भिवानी में पैरोल पर आए कैदी ने किया सुसाइड, जनवरी में बेटे की हुई थी मौत

भिवानी में कैदी ने किया सुसाइड ( Etv Bharat )

भिवानी: पैरोल पर घर आए एक कैदी ने भिवानी के खरक कलां गांव में एक खुदकुशी कर ली. मामले की जानकारी मिलते ही खरक कलां पुलिस चौकी की टीम मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई है. मृतक की पहचान गांव खरक कलां निवासी करीब 50 वर्षीय मनबीर के रूप में हुई है. निजी अस्पताल में इलाज के दौरान मौतः मृतक के बेटे के बयान पर पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है. शव को पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया गया है. खरक कलां पुलिस चौकी इंचार्ज एसआई वीरेंद्र कुमार ने बताया कि "शुक्रवार को उन्हें सूचना मिली थी कि गांव खरक कलां निवासी करीब 50 वर्षीय मनबीर ने खुदकुशी को अंजाम दिया है. गंभीर हालत में परिजनों ने पीड़ित को भिवानी के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई.