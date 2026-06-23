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बिलासपुर सेंट्रल जेल में कैदी ने की दूसरे कैदी की हत्या, मचा हड़कंप

बिलासपुर सेंट्रल जेल में विचाराधीन कैदी की हत्या करने का मामला सामने आया है.जानलेवा हमले के बाद कैदी ने जिला अस्पताल में दम तोड़ा.

Suspicious death of prisoner central jail
बिलासपुर सेंट्रल जेल में कैदी की मौत (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : June 23, 2026 at 9:28 PM IST

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बिलासपुर :बिलासपुर सेंट्रल जेल में विचाराधीन बंदी की जेल परिसर के भीतर ही मौत हुई है. बताया जा रहा है कि कैदी की जेल के अंदर हत्या की गई है. घटना के बाद जेल प्रशासन में हड़कंप मच गया और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं

जानिए कब की है घटना ?

मिली जानकारी के मुताबिक मृतक की पहचान नीलू जगत निवासी कोटा के रूप में हुई है. सुबह करीब 9:30 बजे जेल के ई-1 बैरक में बंद कैदी राजेश राय ने नीलू जगत पर अचानक हमला कर दिया. आरोपी ने बैरक में घुसकर सीमेंट के भारी ढक्कन से नीलू के सिर पर ताबड़तोड़ वार किए, जिससे वह गंभीर रूप से घायल होकर वहीं गिर पड़ा. घटना के बाद जेल कर्मियों ने तत्काल घायल बंदी को उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई.

मृतक कैदी पाक्सो के मामले में निरूद्ध था. जो आरोपी है वो हत्या जैसे अलग अलग मामलों में निरुद्ध है. फिलहाल आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है और पूरे मामले पर जांच की जा रही है-निमितेश सिंह परिहार, सीएसपी

आरोपी राजेश राय पहले से ही तीन हत्याओं और दो हत्या के प्रयास के मामलों में सजा काट रहा है. ऐसे गंभीर अपराधों में बंद कैदी के जेल के भीतर इस तरह की वारदात को अंजाम दिए जाने से जेल प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल उठने लगे हैं. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और जेल अधिकारियों ने मामले की जांच शुरू कर दी है. हत्या के पीछे की वजह फिलहाल स्पष्ट नहीं हो सकी है. अधिकारियों का कहना है कि बैरक में मौजूद अन्य बंदियों से पूछताछ की जा रही है और सभी पहलुओं की जांच की जा रही है.

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बिलासपुर सेंट्रल जेल
कैदी की हत्या
PRISONER MURDERED IN CENTRAL JAIL

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