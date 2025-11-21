ETV Bharat / state

जौनपुर जेल में कैदी ने की आत्महत्या; बहन बोली- मेरे भाई की हत्या हुई है, कारागार के गेट पर हंगामा

युवक ने की थी लव मैरिज, एक महीने पहले पत्नी ने कर ली थी आत्महत्या, इसी मामले में जेल में बंद था.

परिजनों ने जताई नाराजगी.
परिजनों ने जताई नाराजगी. (Photo Credit; ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : November 21, 2025 at 8:49 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

जौनपुर : जिला कारागार में एक कैदी ने आत्महत्या कर ली. परिजनों ने उसके ससुरालियों पर हत्या कराने का आरोप लगाकर जेल के गेट पर हंगामा किया. कैदी ने 6 महीने पहले ही एक युवती से लव मैरिज की थी. एक महीने पहले उसकी पत्नी ने भी सुसाइड कर लिया था. इसी केस में वह जेल में बंद था. वहीं जेल प्रशासन ने किसी भी तरह की लापरवाही से इंकार किया है.

घटना गुरुवार की है. लाइन बाजार थाना पुलिस व भारी पुलिस बल मौके पर तैनात कर दिया गया है. परिजनों ने जेल के गेट के बाहर प्रदर्शन किया. पूरे मामले की जांच कराने की गुहार लगाई.

परिजनों ने लगाए गंभीर आरोप. (Video Credit; ETV Bharat)

जेल के गेट पर मौजूद कैदी की बहन रहीशुन ने बताया कि उनका परिवार तारापुर तकिया गांव का रहने वाला है. उनके भाई सूफियान (24) की 6 महीने पहले ही केराकत की रहने वाली युवती से लव मैरिज हुई थी. एक महीने पहले सूफियान की पत्नी ने कमरे का दरवाजा बंद कर सुसाइड कर लिया था.

बहन का आरोप है कि सूफियान के ससुराल के लोग दबंग हैं, पैसे वाले हैं. उन्होंने सूफियान के खिलाफ दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज करा दिया था. इसी मामले में उनके भाई को जेल हुई थी. जबकि उनका बेकसूर था. ससुरालियों ने धमकी दी कि वे जेल के अंदर भाई की हत्या करा देंगे. उन लोगों ने ही भाई की हत्या कराई है. हमें न्याय चाहिए.

परिजनों को समझाती पुलिस.
परिजनों को समझाती पुलिस. (Photo Credit; ETV Bharat)

बहन ने बताया कि अभी हाल ही में हम लोग जेल में भाई से मिलकर गए थे. वह ठीक था. सिर में रखने के लिए तेल मांगा था. वहीं जेल प्रशासन मामले में खुद को निर्दोष बता रहा है. जेल अधीक्षक पवन द्विवेदी ने बताया कि गुरुवार की दोपहर सूफियान ने जेल के अंदर जनरेटर रूम में जाकर आत्महत्या कर ली. जेल प्रशासन ने किसी भी तरह की लापरवाही नहीं की. परिजनों के आरोप पूरी तरह निराधार हैं. पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने पर मौत की वजह स्पष्ट हो जाएगी.

यह भी पढ़ें : महिला थाने में रेप पीड़िता ने की जान देने की कोशिश; बोली- मुझे इंसाफ नहीं मिल रहा, मेरा जीवन बर्बाद हो गया

TAGGED:

JAUNPUR JAIL MURDER SUFIYAN
PRISONER KILLS HIMSELF
FAMILY CREATES RUCKUS JAIL GATE
जौनपुर जिला जेल कैदी आत्महत्या
JAUNPUR JAIL PRISONER DIES

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

जज्बा कमाल का: बाबा-नानी की म्यूजिक क्लासरूम, कोई डॉक्टर तो कोई डायरेक्टर, चिकरी-चिकरी से लेकर ताक धिना धिन धा में मास्टरी की होड़

स्मार्टफोन की लत बना रही हिंसक; बेटियों की शिकायत लेकर मां-बाप पहुंच रहे राज्य महिला आयोग

क्या आप भी गठिया की समस्या से जूझ रहे? गंभीर मरीजों को दर्द में राहत देगी ये थेरेपी

यूपी में युवाओं को 50 हजार रुपये इनाम पाने का सुनहरा अवसर, जानिए क्या होनी चाहिए योग्यता और कैसे करें अप्लाई?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.