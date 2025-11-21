जौनपुर जेल में कैदी ने की आत्महत्या; बहन बोली- मेरे भाई की हत्या हुई है, कारागार के गेट पर हंगामा
युवक ने की थी लव मैरिज, एक महीने पहले पत्नी ने कर ली थी आत्महत्या, इसी मामले में जेल में बंद था.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 21, 2025 at 8:49 PM IST
जौनपुर : जिला कारागार में एक कैदी ने आत्महत्या कर ली. परिजनों ने उसके ससुरालियों पर हत्या कराने का आरोप लगाकर जेल के गेट पर हंगामा किया. कैदी ने 6 महीने पहले ही एक युवती से लव मैरिज की थी. एक महीने पहले उसकी पत्नी ने भी सुसाइड कर लिया था. इसी केस में वह जेल में बंद था. वहीं जेल प्रशासन ने किसी भी तरह की लापरवाही से इंकार किया है.
घटना गुरुवार की है. लाइन बाजार थाना पुलिस व भारी पुलिस बल मौके पर तैनात कर दिया गया है. परिजनों ने जेल के गेट के बाहर प्रदर्शन किया. पूरे मामले की जांच कराने की गुहार लगाई.
जेल के गेट पर मौजूद कैदी की बहन रहीशुन ने बताया कि उनका परिवार तारापुर तकिया गांव का रहने वाला है. उनके भाई सूफियान (24) की 6 महीने पहले ही केराकत की रहने वाली युवती से लव मैरिज हुई थी. एक महीने पहले सूफियान की पत्नी ने कमरे का दरवाजा बंद कर सुसाइड कर लिया था.
बहन का आरोप है कि सूफियान के ससुराल के लोग दबंग हैं, पैसे वाले हैं. उन्होंने सूफियान के खिलाफ दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज करा दिया था. इसी मामले में उनके भाई को जेल हुई थी. जबकि उनका बेकसूर था. ससुरालियों ने धमकी दी कि वे जेल के अंदर भाई की हत्या करा देंगे. उन लोगों ने ही भाई की हत्या कराई है. हमें न्याय चाहिए.
बहन ने बताया कि अभी हाल ही में हम लोग जेल में भाई से मिलकर गए थे. वह ठीक था. सिर में रखने के लिए तेल मांगा था. वहीं जेल प्रशासन मामले में खुद को निर्दोष बता रहा है. जेल अधीक्षक पवन द्विवेदी ने बताया कि गुरुवार की दोपहर सूफियान ने जेल के अंदर जनरेटर रूम में जाकर आत्महत्या कर ली. जेल प्रशासन ने किसी भी तरह की लापरवाही नहीं की. परिजनों के आरोप पूरी तरह निराधार हैं. पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने पर मौत की वजह स्पष्ट हो जाएगी.
