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सीतापुर की जेल में बंदी ने फांसी लगाई, जेल प्रशासन ने कहा-जांच करेंगे

इसी वर्ष अप्रैल 2026 में दहेज प्रतिषेध अधिनियम (DP Act) के तहत जेल लाया गया था.

सीतापुर जेल.
सीतापुर जेल. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 4, 2026 at 6:37 PM IST

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सीतापुर: जिला कारागार में निरुद्ध एक बंदी ने सोमवार को अपनी ही बैरक में संदिग्ध परिस्थितियों में फांसी लगा ली. बैरक में मौजूद अन्य कैदियों ने उसे देखते ही फौरन नीचे उतारा. लेकिन अस्पताल ले जाते समय रास्ते में ही उसने दम तोड़ दिया. जेल में बंदी की खुदकुशी ने कई सवाल उठा दिए हैं. यह कि जेल में बंदी के पास फांसी लगाने का सामान कहां से आया और किसी की नजर उस पर क्यों नहीं पड़ी? फिलहाल जेल प्रशासन की ओर से कहा गया है कि इस मामले की जांच कराई जाएगी.

जानकारी के मुताबिक, मुनेंद्र पुत्र रमेश सीतापुर के मिश्रिख थाना क्षेत्र के दनियारपुर का निवासी था. वह इसी वर्ष अप्रैल 2026 में दहेज प्रतिषेध अधिनियम (DP Act) के तहत जेल लाया गया था. सोमवार को उसने फंदा डालकर खुदकुशी कर ली. सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. इसके साथ ही मुनेंद्र के परिजनों को भी मामले की जानकारी दे दी गई है. पोस्टमार्ट के बाद शव को परिजनों को सौंपने की प्रक्रिया होगी.

दूसरी तरफ जेल में खुदकुशी की इस घटना से खलबली मच गई है. घटना की गंभीरता को देखते हुए जेल अधीक्षक प्रीति यादव ने मामले की विस्तृत जांच के निर्देश दिए हैं. जेल अधीक्षक प्रीति यादव ने कहा कि मामले की गहनता से पड़ताल की जा रही है. बंदी के पास सारा सामान कहां से आया और किसकी किसकी संलिप्तता है, इसकी जांच की जाएगी. कहा कि जो भी दोषी पाया जाएगा, उसे बख्शा नहीं जाएगा.

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सीतापुर जेल में बंदी ने की खुदकुशी
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