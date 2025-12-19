ETV Bharat / state

करनाल जेल में कैदी ने किया सुसाइड, पंजाब के शख्स पर 22 मामले थे दर्ज, 7 साल की हुई थी सजा

कैदी ने करनाल जेल में किया सुसाइड ( Etv Bharat )

करनालः जिला जेल करनाल से एक बेहद गंभीर और चौंकाने वाला मामला सामने आया है. जेल में बंद एक कैदी ने आत्महत्या कर ली. घटना के बाद जेल प्रशासन और पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है और मृतक के परिजनों को सूचना दे दी गई है. जेल के भीतर संदिग्ध हालात में मौत : पुलिस जांच पदाधिकारी विनोद कुमार ने बताया कि "मृतक की पहचान 25 वर्षीय गुरदयाल सिंह के रूप में हुई है, जो पंजाब के संगरूर जिले का रहने वाला था. गुरदयाल सिंह करनाल जेल में बंद था और सजा काट रहा था. शुक्रवार सुबह उसने जेल के भीतर फांसी लगा ली." करनाल में कैदी की मौत (Etv Bharat)