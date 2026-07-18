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बिहार में सदर अस्पताल से फरार हुआ कैदी, अब दोबारा गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही पुलिस

नवादा: बिहार के नवादा सदर अस्पताल में इलाज के दौरान एक कैदी के फरार हो जाने का मामला सामने आया है. फरार होने की पूरी घटना अस्पताल में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है. इस घटना ने अस्पताल की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.

दो दिन पहले हुई थी गिरफ्तारी: फरार कैदी की पहचान धमौल थाना क्षेत्र निवासी अलाउद्दीन मलिक के पुत्र बंटी असगर मलिक के रूप में हुई है. वह धमौल थाना कांड संख्या 70/26 का चोरी का अभियुक्त है. दो दिन पहले गिरफ्तारी के बाद उसे जेल भेजा गया था.

वारदात सीसीटीवी फुटेज में कैद: सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है कि बंटी असगर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड स्थित कैदी कक्ष से बाहर निकलता है और तेजी से भागने लगता है. सुरक्षा में तैनात सिपाही उसके पीछे दौड़ता है, लेकिन कैदी सिपाही को चकमा देकर सफलतापूर्वक फरार हो जाता है.

सुरक्षा व्यवस्था पर उठे सवाल: इस घटना के बाद नवादा सदर अस्पताल की सुरक्षा व्यवस्था पर एक बार फिर सवाल खड़े हो गए हैं. गौरतलब है कि अस्पताल में पहले भी ऐसी फरारी की घटनाएं हो चुकी हैं, जिससे सुरक्षा इंतजामों की पोल खुल गई है.

प्रशासन की लापरवाही पर नजर: पुलिस और जेल प्रशासन अब फरार कैदी की तलाश में जुट गया है. घटना की जांच शुरू कर दी गई है. स्थानीय स्तर पर अस्पताल में सुरक्षा चाक-चौबंद करने की मांग जोर पकड़ रही है.

चोरी के आरो में हुआ था गिरफ्तार: मामले में धमौल थाना के एसएचओ हिमांशु कुमार ने बताया कि 17 जुलाई की संध्या उन्हें सूचना मिली थी कि एक कैदी अस्पताल से भाग गया है. उन्होंने कहा कि कुछ दिन पहले ही उसे चोरी के एक मामले में गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था, जहां से इलाज के लिए अस्पताल लाया गया था.