आजमगढ़ में पुलिसकर्मियों को चकमा देकर कैदी फरार, हत्या के मामले में बंद था उदय गुजराती

जिला अस्पताल में इलाज के लिए कराया गया था भर्ती, एसएसपी ने कैदी पर 25 हजार का ईनाम किया घोषित

फरार कैदी उदय.
फरार कैदी उदय. (Azamgarh Police)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : December 12, 2025 at 2:05 PM IST

2 Min Read
आजमगढ़: जिले के मंडलीय कारागार का एक कैदी इलाज के दौरान जिला अस्पताल से शुक्रवार की सुबह पुलिसकर्मियों को चकमा देकर फरार हो गया. कैदी को 6 दिसंबर को तबीयत खराब होने पर अस्पताल में भर्ती कराया गया था. फरार कैदी की गिरफ्तारी के लिए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ. अनिल कुमार ने 25 हजार रुपये का इनाम घोषित किया है.

एसएसपी डॉ. अनिल कुमार ने बताया कि फरार कैदी की पहचान उदय उर्फ गुजराती के रूप में हुई है. जो गुजरात के अहमदाबाद थाना ईसानगर का निवासी है. उदय महाराजगंज का रहने वाला और वहीं पर हत्या की वारदात को अंजाम दिया था. हत्या के मुकदमे में बंद उदय को 6 सितंबर 2021 को प्रशासनिक आधार पर गोरखपुर जेल से आज़मगढ़ जेल भेजा गया था.

उदय की तबीयत लंबे समय से खराब रहती थी और उसे हर 15 दिन में अस्पताल लाना पड़ता था. पाइल्स और खून की कमी की समस्या के चलते उसे 6 दिसंबर को फिर से मंडलीय अस्पताल में भर्ती कराया गया था. इसी बीच शुक्रवार को तड़के वह टॉयलेट के लिए उठा और मौके का फायदा उठाकर सुरक्षा में लगे दो पुलिसकर्मियों को चकमा देकर फरार हो गया. काफी देर तक न मिलने पर दोनों सुरक्षाकर्मी उसकी तलाश में जुटे, लेकिन कोई सुराग न मिलने पर सूचना जेल प्रशासन को दी. काफी खोज के बाद भी जब कैदी का पता नहीं चला तो जेल प्रशासन ने शहर कोतवाली पुलिस को सूचना दी.

एसएसपी डॉ. अनिल कुमार ने बताया कि फरार कैदी उदय उर्फ ‘गुजराती’ के खिलाफ शहर कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया गया है. उसके ऊपर 25 हजार रुपये का इनाम घोषित किया है. पुलिस की टीमें उसकी तलाश कर रही है.

