गोरखपुर : जेल की दीवार फांदकर फरार हुआ पॉक्सो एक्ट का कैदी, पुलिस-प्रशासन में हड़कंप, तलाश में जुटीं 4 टीमें
कैदी की खोज में आसपास के क्षेत्रों में नाकाबंदी कर तलाशी अभियान शुरू, सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : July 31, 2026 at 6:59 PM IST
गोरखपुर : जिला कारागार से शुक्रवार को एक बड़ी लापरवाही सामने आई है. यहां दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट के गंभीर आरोपों में बंद एक कैदी जेल की दीवार फांदकर फरार हो गया. इस घटना के बाद जेल प्रशासन और स्थानीय पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है. कैदी के भागने की सूचना मिलते ही पुलिस अलर्ट मोड पर आ गई है. फरार बंदी की तलाश करने और उसे दोबारा गिरफ्तार करने के लिए चार टीमों का गठन किया गया है, जो लगातार अलग-अलग ठिकानों पर छापेमारी कर रही हैं.
एसपी सिटी निमिष पाटील ने बताया कि जेल से एक कैदी के भागने की सूचना प्राप्त हुई है. उसकी तलाश के लिए पुलिस की चार टीमें गठित कर दी गई है, जल्द ही उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा. बताया गया कि बांसगांव क्षेत्र के सरसोपार निवासी विपिन पुत्र हरिशंकर को दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट के मामले में 18 जुलाई को पुलिस ने जेल भेजा था. शुक्रवार सुबह करीब 9:30 बजे जेलकर्मी 49 बंदियों को जेल परिसर से सटी नई बाउंड्री वॉल के पास स्थित बगिया में कार्य कराने के लिए ले गए थे. इसी दौरान विपिन ने मौका पाकर जेल परिसर में मौजूद एक पेड़ पर चढ़कर बाउंड्री पारकर भाग गया.
बंदी के फरार होने की जानकारी मिलते ही जेल प्रशासन में अफरा-तफरी मच गई. तत्काल स्थानीय पुलिस को सूचना दी गई, उसके बाद आसपास के क्षेत्रों में नाकाबंदी कर तलाशी अभियान शुरू किया गया. सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं, लेकिन समाचार लिखे जाने तक उसका कोई सुराग नहीं लग सका था. इधर उस वक्त ड्यूटी पर तैनात बंदी रक्षक निजामुद्दीन से भी पूछताछ की जा रही है. इधर कैदी भागने के बाद जिलाधिकारी दीपक मीणा और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर कौस्तुभ ने मंडलीय कारागार का निरीक्षण किया है.
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