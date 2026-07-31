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गोरखपुर : जेल की दीवार फांदकर फरार हुआ पॉक्सो एक्ट का कैदी, पुलिस-प्रशासन में हड़कंप, तलाश में जुटीं 4 टीमें

गोरखपुर : जिला कारागार से शुक्रवार को एक बड़ी लापरवाही सामने आई है. यहां दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट के गंभीर आरोपों में बंद एक कैदी जेल की दीवार फांदकर फरार हो गया. इस घटना के बाद जेल प्रशासन और स्थानीय पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है. कैदी के भागने की सूचना मिलते ही पुलिस अलर्ट मोड पर आ गई है. फरार बंदी की तलाश करने और उसे दोबारा गिरफ्तार करने के लिए चार टीमों का गठन किया गया है, जो लगातार अलग-अलग ठिकानों पर छापेमारी कर रही हैं.

एसपी सिटी निमिष पाटील ने बताया कि जेल से एक कैदी के भागने की सूचना प्राप्त हुई है. उसकी तलाश के लिए पुलिस की चार टीमें गठित कर दी गई है, जल्द ही उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा. बताया गया कि बांसगांव क्षेत्र के सरसोपार निवासी विपिन पुत्र हरिशंकर को दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट के मामले में 18 जुलाई को पुलिस ने जेल भेजा था. शुक्रवार सुबह करीब 9:30 बजे जेलकर्मी 49 बंदियों को जेल परिसर से सटी नई बाउंड्री वॉल के पास स्थित बगिया में कार्य कराने के लिए ले गए थे. इसी दौरान विपिन ने मौका पाकर जेल परिसर में मौजूद एक पेड़ पर चढ़कर बाउंड्री पारकर भाग गया.