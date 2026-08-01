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गोरखपुर जेल से फरार कैदी का नहीं मिला सुराग, जेलर समते पांच सस्पेंड, जेल अधीक्षक के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की संस्तुति

आरोपी को लड़की भगाने के आरोप में 18 जुलाई को गिरफ्तार किया गया था. उसका एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है.

गोरखपुर जेल से फरार कैदी का नहीं मिला सुराग.
गोरखपुर जेल से फरार कैदी का नहीं मिला सुराग. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 1, 2026 at 6:16 PM IST

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गोरखपुर : जिला कारागार से कैदी के फरार होने के मामले में जेलर समेत पांच अधिकारियों और कर्मचारियों को निलंबित कर दिया गया है. जेल अधीक्षक के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की संस्तुति शासन को भेजी गई है.

गुरुवार को थाना बांसगांव के सरसोपार का रहने वाला कैदी विपिन जेल की दीवार फांदकर फरार हो गया था. कैदी के भागने की सूचना मिलते ही जिला प्रशासन और पुलिस में हड़कंप मच गया. जिलाधिकारी दीपक मीणा और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ. कौस्तुभ ने जिला जेल का निरीक्षण किया और उस स्थल को देखा जहां से कैदी फरार हुआ था. करीब 20 मिनट तक जेल की चारदिवारी समेत सभी सुरक्षा पहलुओं को देखा.

कैदी की गिरफ्तारी के लिए पांच टीमें गठित की गई हैं, लेकिन अभी तक उसका सुराग नहीं मिला है. वहीं लापरवाही बरतने के आरोप में डीजी जेल पीसी मीना ने जेल वार्डर जितेंद्र कुमार गौतम और जितेंद्र कुमार दुबे, हेड जेल वार्डर ज्ञान प्रकाश श्रीवास्तव और रामजीत सिंह व जेलर अरुण कुमार को प्रथम दृष्टया दोषी पाया है.

इन सभी को तत्काल निलंबित कर उनके खिलाफ विभागीय जांच शुरू कर दी गई है. जबकि जेल अधीक्षक दिलीप कुमार पांडेय के खिलाफ विभागीय जांच की संस्तुति शासन को भेजी गई है. आरोपी विपिन बांसगांव से लड़की भगाने के आरोप में 18 जुलाई को गिरफ्तार किया गया था. कैदी का एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें वह आराम से जाता हुआ दिख रहा है.

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