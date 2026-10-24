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न्यायालय में सुरक्षा की बड़ी चूक: जेल से पेशी पर आया बंदी चकमा देकर भागा

न्यायालय में सुरक्षा की बड़ी चूक ( Photo Credit: ETV Bharat )

बरेली: न्यायालय परिसर में बंदियों की सुरक्षा व्यवस्था में चूक का बड़ा मामला सामने आया है. इसके बाद बरेली एसएसपी अनुराग आर्य ने काम में लापरवाही के आरोप में 8 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया साथ ही बंदी सहित सभी पुलिसकर्मियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के निर्देश दिए.



कब और कैसे हुआ: पुलिस के मुताबिक 21 अक्टूबर को जिला कारागार से पेशी के लिए लाया गया बंदी सचिन पुलिस अभिरक्षा से फरार हो गया. घटना की जानकारी होते पुलिस के हाथ पैर फूल गए. इसके बाद पुलिस अधिकारियों ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच और कार्रवाई शुरू कर दी. फरार बंदी की गिरफ्तारी के लिए चार पुलिस टीमें गठित की गई हैं. जो जल्द से जल्द बंदी की गिरफ्तारी सुनिश्चित करेगी.



SSP ने 8 पुलिसकर्मियों को किया सस्पेंड (Video Credit: ETV Bharat) फरार बंदी की गिरफ्तारी के लिए सर्विलांस, एसओजी, कोतवाली और सुभाषनगर पुलिस की चार टीमें गठित की गई हैं. टीमें उसके संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही हैं और सुरागरसी-पतारसी की जा रही है. बंदी को जल्द गिरफ्तार कर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी.- आशुतोष शिवम, सीओ