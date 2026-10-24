न्यायालय में सुरक्षा की बड़ी चूक: जेल से पेशी पर आया बंदी चकमा देकर भागा
SSP ने 8 पुलिसकर्मियों को किया सस्पेंड, 9 पर FIR दर्ज
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 24, 2026 at 2:04 PM IST
बरेली: न्यायालय परिसर में बंदियों की सुरक्षा व्यवस्था में चूक का बड़ा मामला सामने आया है. इसके बाद बरेली एसएसपी अनुराग आर्य ने काम में लापरवाही के आरोप में 8 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया साथ ही बंदी सहित सभी पुलिसकर्मियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के निर्देश दिए.
कब और कैसे हुआ: पुलिस के मुताबिक 21 अक्टूबर को जिला कारागार से पेशी के लिए लाया गया बंदी सचिन पुलिस अभिरक्षा से फरार हो गया. घटना की जानकारी होते पुलिस के हाथ पैर फूल गए. इसके बाद पुलिस अधिकारियों ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच और कार्रवाई शुरू कर दी. फरार बंदी की गिरफ्तारी के लिए चार पुलिस टीमें गठित की गई हैं. जो जल्द से जल्द बंदी की गिरफ्तारी सुनिश्चित करेगी.
फरार बंदी की गिरफ्तारी के लिए सर्विलांस, एसओजी, कोतवाली और सुभाषनगर पुलिस की चार टीमें गठित की गई हैं. टीमें उसके संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही हैं और सुरागरसी-पतारसी की जा रही है. बंदी को जल्द गिरफ्तार कर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी.- आशुतोष शिवम, सीओ
पेशी के दौरान भागा: जिला कारागार से सचिन पुत्र चंद्रभान को न्यायालय परिसर स्थित लॉकअप में लाया गया था. वह सुभाषनगर थाना क्षेत्र का निवासी है. पेशी के लिए न्यायालय ले जाते समय वह मौका पाकर फरार हो गया. उस दिन सत्र हवालात से छह बंदियों को पेशी के लिए बाहर निकाला गया था. पेशी के बाद पांच बंदी वापस लौट आए, जबकि सचिन हवालात में नहीं पहुंचा. बंदियों की गिनती के दौरान उसके गायब होने की जानकारी हुई. इसके बाद सीसीटीवी फुटेज की जांच की गई.
जोरदार एक्शन: मामले में बरेली एसएसपी ने हवालात ड्यूटी और बंदी को पेशी के लिए ले जाने में तैनात आठ पुलिसकर्मियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है. न्यायालय सुरक्षा चौकी प्रभारी की तहरीर पर कोतवाली थाने में मुकदमा अपराध संख्या 528/26 दर्ज किया गया है. इसमें फरार बंदी सचिन और आठ पुलिसकर्मियों समेत कुल नौ लोगों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 261 और 262 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है.
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