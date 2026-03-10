ETV Bharat / state

बारां जिला अस्पताल की खिड़की तोड़कर कैदी फरार, पांच चालानी गार्ड निलंबित

बल्लू जाटव साल 2007 के हत्या प्रकरण में वांछित है. उसे हाल में डीएसटी और छीपाबड़ौद पुलिस ने मध्यप्रदेश से गिरफ्तार किया था.

Prisoner Escapes from Hospital Window
अस्पताल की खिड़की से फरार कैदी (Photo: Viral on social media)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : March 10, 2026 at 8:37 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

बारां: शहर के शहीद राजमल मीणा जिला चिकित्सालय ने भर्ती कैदी बल्लू जाटव चालानी गार्डों को चकमा देकर सोमवार रात फरार हो गया. कैदी अस्पताल की खिड़की तोड़कर भागा. पुलिस अधीक्षक ने पांच चालानी गार्डों को सस्पेंड कर दिया.

पुलिस अधीक्षक अभिषेक अंदासु ने बताया कि कैदी के फरार होने के मामले में 5 चालानी गार्डों को निलंबित कर दिया है. पुलिस फरार कैदी की तलाश में जुटी है. मध्यप्रदेश की ओर से जाने वाले सभी रास्तों पर सर्च अभियान जारी है, जल्द ही बल्लू को पकड़ लिया जाएगा.

पढ़ें:जयपुर सेंट्रल जेल से फरार दो बंदियों को पुलिस ने पकड़ा, मुख्य प्रहरी रेखा लखेरा सहित 11 निलंबित

पुलिस के अनुसार, छबड़ा जेल के कैदी बल्लू जाटव की तबीयत बिगड़ने पर उसे छबड़ा अस्पताल में भर्ती कराया गया था. वहां से सोमवार शाम उसे बारां रैफर कर दिया गया. बल्लू को बारां जिला अस्पताल के कैदी वार्ड में भर्ती किया गया था. बल्लू जाटव सोमवार आधी रात बाद अस्पताल के वार्ड की खिड़की तोड़कर फरार हो गया. उसके फरार होने की सूचना से अस्पताल समेत पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया. चारों और नाकाबंदी कराई गई, लेकिन कैदी का पता नहीं लग सका.

कैदी बल्लू को हाल में डीएसटी और छीपाबड़ौद पुलिस ने मध्यप्रदेश से गिरफ्तार किया था. गिरफ्तारी के बाद उसे न्यायिक अभिरक्षा में छबड़ा जेल भेजा गया. तबीयत खराब होने पर उसे बारां जिला अस्पताल लाए. मध्यप्रदेश निवासी बल्लू जाटव करीब 19 साल से पहचान बदलकर फरारी काट रहा था. बल्लू जाटव साल 2007 के हत्या प्रकरण में वांछित है. पुलिस के उस पर 20 हजार रुपए इनाम घोषित करने की भी जानकारी मिली है. पुलिस ने शहर और आसपास के क्षेत्रों में नाकाबंदी कर आरोपी की तलाश तेज की.

पढ़ें:टॉयलेट ले जाने के समय सुरक्षाकर्मी को चकमा देकर रफूचक्कर हुआ कैदी

TAGGED:

FIVE GUARDS SUSPENDED
PRISONER ESCAPES BY BREAKING WINDOW
PRISONER IS WANTED IN A MURDER CASE
ADMITTED TO HOSPITAL AFTER ILL
PRISONER ESCAPES IN BARAN

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.