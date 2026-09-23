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गढ़वा के श्री बंशीधर नगर कोर्ट परिसर से कैदी हुआ फरार, पुलिस तलाश में जुटी

गढ़वाः झारखंड के गढ़वा जिले के श्री बंशीधर नगर सिविल कोर्ट परिसर से कैदी फरार हो गया. कैदी को पकड़ने के लिए अब पुलिस जगह-जगह पर छापेमारी कर रही है. बुधवार को पुलिस अभिरक्षा में एक कैदी के फरार होने की सूचना से हड़कंप मच गया. फरार कैदी की पहचान उमानंद चौधरी, निवासी राजी, थाना खरौंधी के रूप में बताई जा रही है.

फरार कैदी की पुलिस ने तलाश शुरू की

बताया जाता है कि उमानंद चौधरी हत्या के एक मामले में आरोपी है और काफी समय से फरार भी चल रहा था. जानकारी के अनुसार, मंगलवार की रात नगर उंटारी पुलिस के सहयोग से उमानंद चौधरी को सुलसुलिया गांव से पकड़ा गया. उसके बाद खरौंधी पुलिस के हवाले आरोपी को कर दिया गया. बुधवार को खरौंधी पुलिस उसे न्यायालय में पेशी के लिए श्री बंशीधर नगर सिविल कोर्ट लेकर पहुंची. इसी दौरान कोर्ट परिसर में पुलिस अभिरक्षा के बीच उमानंद चौधरी के फरार होने की सूचना सामने आई. घटना के बाद कोर्ट परिसर में अफरा-तफरी मच गई और पुलिस ने फरार कैदी की तलाश शुरू कर दी.

पुलिस की कार्यशैली पर उठे सवाल

वहीं, घटना के बाद कैदी की सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मियों की कार्यशैली को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं. कोर्ट परिसर में चर्चा रही कि कैदी को लेकर पहुंचे पुलिसकर्मी मोबाइल फोन चला रहे थे. हालांकि, इस संबंध में पुलिस की ओर से अभी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है. अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि पुलिस अभिरक्षा में हत्या के आरोपी कैदी को भागने का मौका कैसे मिला? सुरक्षा व्यवस्था में चूक कहां हुई और इसके लिए जिम्मेदारी किसकी तय होगी, यह जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा.