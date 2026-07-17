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आजमगढ़ में जेल में कैदी की संदिग्ध हालात में मौत; परिजन बोले- "वारंट जारी होने पर तीन दिन पहले ले गई थी पुलिस"

एसपी ग्रामीण चिराग जैन ने बताया कि युवक नशे का आदी था और बीमारी से ग्रसित था.

विक्रम (फाइल फोटो)
विक्रम (फाइल फोटो) (Photo credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 17, 2026 at 6:08 PM IST

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आजमगढ़ : जिले में मंडलीय जिला कारागार में गुरुवार की शाम एक कैदी की संदिग्ध हालात में मौत हो गई. मामले की जानकारी पुलिस को दी गई. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. शुक्रवार को पोस्टमार्टम हाउस पहुंचे परिजनों का कहना है कि वह पूरी तरह स्वस्थ था. उनकी मांग है कि उसकी मौत की जांच कर वास्तविक कारणों का खुलासा किया जाए.

जानकारी के मुताबिक, दोहरीघाट थाना क्षेत्र के नया चौक के रहने वाले विक्रम (24) की गुरुवार शाम संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई. भाई विक्की का आरोप है कि विक्रम को जीयनपुर कोतवाली क्षेत्र में हुई चोरी के एक मामले में फंसाया गया था.

भाई ने बताया कि पुलिस ने उसे जेल भेज दिया था. जेल से छूटने के बाद उसने तारीख जाना छोड़ दिया था. इसके कारण उसके खिलाफ कोर्ट से वारंट जारी हो गया था. तीन दिन पूर्व जीयनपुर पुलिस पहुंची और उसे लेकर कोतवाली आई.

भाई ने बताया कि इसके बाद पुलिस ने उसे मंडलीय जिला कारागार भेज दिया था. मंडलीय कारागार में गुरुवार की शाम लगभग 4.30 बजे उसकी मौत हो गई. पुलिस ने परिजनों को सूचना दी और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. सूचना के बाद परिजन शुक्रवार को पोस्टमार्टम हाउस पहुंचे.

मृतक के भाई विक्की ने बताया कि न तो उसकी तबियत खराब थी और ना ही उसे कोई बीमारी थी, फिर कैसे अचानक उसकी मौत हो गई. पुलिस उसे सकुशल घर से लेकर आई थी. इस मामले की जांच होनी चाहिए.

एसपी ग्रामीण चिराग जैन ने बताया कि युवक नशे का आदी था और बीमारी से ग्रसित था, जिसके कारण उसकी मौत हो गई.

यह भी पढ़ें : मेरठ जिला जेल में खूनी झड़प; कैदी की गर्दन पर वार, ज्यादा खून बहने से हालत गंभीर

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