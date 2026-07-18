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आजमगढ़ जेल में कैदी की मौत; युवक का शव देख फूटा परिजनों का गुस्सा, पुलिसकर्मियों को दौड़ाया

आजमगढ़ मंडलीय जिला कारागार में कैदी विक्रम की संदिग्ध हालात में मौत का मामला.

शव देख पुलिसकर्मियों पर भड़ेक परिजन.
शव देख पुलिसकर्मियों पर भड़ेक परिजन. (Photo Credit : ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 18, 2026 at 1:05 PM IST

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आजमगढ़ : आजमगढ़ की मंडलीय जिला कारागार में 24 वर्षीय कैदी विक्रम की संदिग्ध हालात में मौत के बाद मामला अब मऊ तक पहुंच गया है. मऊ जिले के दोहरीघाट थाना क्षेत्र के नया चौक निवासी विक्रम की जेल में गुरुवार शाम मौत हो गई थी. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा. जिसके बाद जब शव उसके पैतृक गांव पहुंचा तो परिजनों का गुस्सा फूट पड़ा. परिजनों ने पुलिसकर्मियों पर आरोप लगाते हुए भगा दिया.

बता दें, आजमगढ़ की मंडलीय जिला कारागार में दोहरीघाट थाना क्षेत्र के नया चौक के रहने वाले विक्रम (24) की गुरुवार शाम संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई. विक्रम को जीयनपुर कोतवाली क्षेत्र में हुई चोरी के एक मामले में पहले जेल हुई थी. जमानत पर छूटने के बाद उसने पेशी पर जाना छोड़ दिया था. इसके कारण उसके खिलाफ कोर्ट से वारंट जारी हो गया था. तीन दिन पहले जीयनपुर पुलिस पहुंची और उसे लेकर कोतवाली ले गई. जहां से उसे जेल भेजा गया था. जहां मंडलीय कारागार में गुरुवार शाम लगभग 4.30 बजे उसकी मौत हो गई.

वहीं शनिवार को विक्रम का शव लेकर घर पहुंचे पुलिसकर्मियों को देखकर परिजन और ग्रामीण आक्रोशित हो गए. परिजनों में से एक महिला ने एक पुलिसकर्मी पर गिरफ्तार करके ले जाने और षड़यंत्र कर हत्या का आरोप लगाने लगी. यह माजरा देख अन्य पुलिसकर्मी सहम गए और वहां से भागना ही उचित समझा. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है.

एसपी ग्रामीण चिराग जैन के अनुसार युवक शराब पीने का आदी था और डाउन सिंड्रोम से पीड़ित था. मौत का वास्तविक कारण पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट होगा. फिलहाल मामले की जांच जारी है. बहरहाल शव पहुंचने के बाद परिजनों का प्रदर्शन और पुलिसकर्मी को खदेड़ने का वायरल वीडियो प्रकरण को और अधिक चर्चा में ले आया है.

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