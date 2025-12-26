ETV Bharat / state

छतरपुर जिला जेल में कैदी की मौत, जेलर सहित 2 प्रहरी पर गिरी गाज, मजिस्ट्रेट जांच के आदेश

जेलर दिलीप सिंह जाटव को हटाने का आदेश जारी. मामले में मजिस्ट्रेट जांच के आदेश, कलेक्टर और SP ने जेल पहुंचकर की जाँच पड़ताल

Chhatarpur District Jail
छतरपुर जिला जेल में कैदी की मौत (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : December 26, 2025 at 10:57 PM IST

छतरपुर: छतरपुर जिला जिले में बीते दिनों हुई कैदी की मौत के बाद जेल विभाग में हड़कंप मच गया है. जेल विभाग ने पहले 2 प्रहरी को निलंबित किया तो आज शुक्रवार को जेलर पर भी गाज गिर गई. जेल मुख्यालय, भोपाल से शुक्रवार को जेलर दिलीप सिंह जाटव को हटाने का आदेश जारी कर दिया गया है.

योगेन्द्र पमार को जिला जेल छतरपुर की प्रशासनिक एवं सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए विशेष ड्यूटी पर निर्देशित किया गया है. वे आगामी आदेश तक इस पद पर रहेंगे. वहीं सेंट्रल जेल सतना की अधीक्षक लीना कोष्ठा ने जेल में तैनात प्रहरी उमाकांत मिश्रा और सुरेंद्र तिवारी को तत्काल निलंबित कर दिया है.

Chhatarpur District Jail
जेलर सहित 2 प्रहरी पर गिरी गाज (ETV Bharat)

मामले में मजिस्ट्रेट जांच के आदेश, कलेक्टर और SP ने जेल पहुंचकर की जाँच पड़ताल

वहीं मामले में मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए गए हैं. कलेक्टर और SP ने जेल पहुंचकर जाँच पड़ताल शुरू की. वही सतना सेंट्रल जेल सतना की अधीक्षक छतरपुर जेल पहुँची ओर कैदियों सहित जेल के लोगो से पूछताछ शुरू कर दी.

Chhatarpur District Jail
जेलर सहित 2 प्रहरी पर गिरी गाज (ETV Bharat)

मामले की जांच करने पहले छतरपुर मजिस्ट्रेट संघशिखा बंशकार जिला जेल पहुंचीं. उन्होंने जेल प्रशासन से आवश्यक दस्तावेज जब्त किए और संबंधित अधिकारियों व कर्मचारियों से पूछताछ की. न्यायिक मजिस्ट्रेट ने उस बैरक का भी जायजा लिया, जहां कैदी को रखा गया था. दरसल कैदी शंकर प्रजापति ने जेल में आत्महत्या कर ली थी. कैदी की आत्महत्या की खबर मिलते ही कलेक्टर पार्थ जैसवाल, एसपी अगम जैन, अपर कलेक्टर मिलिंद नागदेवे जिला जेल पहुंच गए और सुरक्षा व्यवस्था की जाँच शुरू की. कलेक्टर ने इस मामले में अपर कलेक्टर की अध्यक्षता में एक जांच कमेटी गठित कर दी.

यह है पूरा मामला

छतरपुर जिले के गढ़ीमलहरा थाना क्षेत्र के ग्राम उर्दमऊ निवासी शंकर प्रजापति को बुधवार को जिला न्यायालय में आईपीसी की धारा 376 और पॉक्सो एक्ट के मामले में सजा सुनाई थी, जिससे आहत होकर गुरुवार को उसने आत्महत्या कर ली. वह जिला जेल की बैरक नंबर 4 में बंद था.

क्या बोली सतना सेंट्रल जेल की अधीक्षक

वहीं सतना सेंट्रल जेल की अधीक्षक लीना कोष्ठा जिला जेल जांच के लिए पहुंची. उन्होंने बताया कि 25 दिसंबर को हुई घटना के बाद दो जेल पहरियों पर कार्रवाई की गई है. वहीं कलेक्टर पार्थ जैसवाल ने कहा कैदी की मौत के मामले में जाँच की जा रही है. आज मैंने और SP ने जेल में खाने, पीने सहित अन्य व्यवस्थाओं का जायजा लिया है. जेल में जितनी भी घटनाएं हुई सभी की जांच चल रही है.

