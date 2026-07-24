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सुद्धोवाला जेल में बंद कैदी की इलाज के दौरान मौत, परिजनों ने लगाये गंभीर आरोप

देहरादून: सुद्धोवाला जिला जेल में बंद 29 वर्षीय कैदी दिलदार की दून मेडिकल कॉलेज अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई. अस्पताल प्रशासन के अनुसार, दिलदार की मौत कार्डियक अरेस्ट के चलते हुई. वहीं, परिजनों ने विकासनगर पुलिस की कार्रवाई पर गंभीर सवाल उठाते हुए बेटे की मौत के लिए पुलिस को जिम्मेदार ठहराया है. साथ ही पोस्टमार्टम में हुई देरी को लेकर भी नाराजगी जताई है.

परिजनों के मुताबिक, विकासनगर पुलिस ने 11 जुलाई को दिलदार को 8.8 ग्राम स्मैक बरामद होने के आरोप में गिरफ्तार किया था. अगले दिन उसे न्यायालय में पेश कर सुद्धोवाला जिला जेल भेज दिया गया. परिवार का आरोप है कि गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने उन्हें इसकी कोई सूचना नहीं दी. जिसके चलते वे पूरी रात बेटे की तलाश करते रहे. उनका यह भी कहना है कि अगले दिन थाने पहुंचने पर भी उन्हें दिलदार से मिलने नहीं दिया गया.

अस्पताल प्रशासन ने बताई मौत की वजह: दून मेडिकल कॉलेज अस्पताल के सीएमएस डॉ आरएस बिष्ट ने बताया दिलदार को 16 जुलाई को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया था. भर्ती के समय वह बेहोश था. इलाज के दौरान गुरुवार देर रात करीब 1:40 बजे उसकी मौत हो गई. डॉ. बिष्ट के अनुसार, मृतक लंबे समय से अनियंत्रित थायराइड की बीमारी से पीड़ित था. इसी वजह से उसे वेंट्रीकुलर टैकीकार्डिया और बाद में कार्डियक फिब्रिलेशन हुआ, जिससे कार्डियक फेलियर के कारण उसकी मृत्यु हुई.

पिता का दावा- बेटे ने कहा था, मेरे पास कोई ड्रग्स नहीं था: दिलदार के पिता ने आरोप लगाया कि बेटे ने गिरफ्तारी के बाद उनसे बातचीत की. जिसमें उसने कहा उसके पास कोई मादक पदार्थ नहीं था. पुलिस ने उस पर झूठा आरोप लगाया है. उनका कहना है कि पुलिस द्वारा दिखाई गई बरामदगी से दिलदार का कोई संबंध नहीं था. उन्होंने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है.

जेल में बिगड़ी तबीयत, कई दिन अस्पताल में चला इलाज: परिजनों के अनुसार, जेल भेजे जाने के दो दिन बाद 14 जुलाई को दिलदार की तबीयत बिगड़ गई. जिसके बाद उसे कोरोनेशन अस्पताल में भर्ती कराया गया. हालत गंभीर होने पर 16 जुलाई को दून मेडिकल कॉलेज अस्पताल रेफर किया गया. परिवार का कहना है कि 16 से 22 जुलाई तक वह बोलने की स्थिति में नहीं था. 23 जुलाई को उसने अपनी मां से इशारों में कुछ देर बात की और उसी रात उसकी मौत हो गई.

पोस्टमार्टम में देरी का आरोप: मृतक के परिजनों ने आरोप लगाया कि रात में मौत के बाद शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया गया, लेकिन पोस्टमार्टम की प्रक्रिया समय पर शुरू नहीं हुई. उनका कहना है कि वे सुबह करीब 7 बजे से शाम लगभग 4 बजे तक मोर्चरी के बाहर शव मिलने का इंतजार करते रहे. इस दौरान कोई प्रशासनिक अधिकारी नहीं पहुंचा.