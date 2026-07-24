ETV Bharat / state

Explainer : जेल की दीवारों के भीतर मौत का रहस्य, 375 बंदियों की गई जान, 62 मामलों की अधूरी जांच, व्यवस्था पर उठ रहे सवाल

विधानसभा में एक अन्य प्रश्न के उत्तर में गृह विभाग ने बताया कि 1 जनवरी 2023 से 25 जून 2026 तक राज्य की जेलों में कुल 214 बंदियों की मौत हुई. सरकार का कहना है कि इनमें बीमारी (नेचुरल डेथ) और अन्य कारण शामिल हैं. हालांकि विस्तृत जिलावार कारणों की जानकारी सदन में प्रस्तुत करने के बजाय पुस्तकालय में उपलब्ध कराए गए परिशिष्ट का हवाला दिया गया. इससे यह स्पष्ट नहीं हो पाया कि कितनी मौतें इलाज में देरी, स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी या अन्य परिस्थितियों से जुड़ी थीं.

सरकार के रिकॉर्ड बताते हैं कि वर्ष 2021 में जेलों में 71 मौतें हुईं और सभी मामलों की जांच पूरी हो गई. वर्ष 2022 में 90 मौतें दर्ज हुईं, जिनमें 89 मामलों की जांच हुई और सभी रिपोर्ट मिल गईं. वर्ष 2023 में 57 मौतें हुईं तथा 56 मामलों की जांच पूरी हुई. लेकिन वर्ष 2024 के बाद तस्वीर बदलती नजर आती है. 2024 में 67 मौतों में से तीन मामलों की रिपोर्ट लंबित रही. वर्ष 2025 में 55 मौतों के बावजूद केवल 28 जांच रिपोर्ट प्राप्त हुईं, जबकि 27 मामलों की रिपोर्ट लंबित रही. वहीं 2026 में 25 जून तक हुई 35 मौतों में केवल तीन मामलों की जांच रिपोर्ट सरकार को मिली और 32 मामलों की रिपोर्ट अभी तक प्राप्त नहीं हुई. यानी हाल के वर्षों में जांच की रफ्तार लगातार धीमी होती दिखाई देती है.

छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र 2026 में गृह विभाग की ओर से दिए गए लिखित जवाबों ने राज्य की जेल व्यवस्था की एक चिंताजनक तस्वीर सामने रख दी है. विधानसभा में पूछे गए अलग-अलग तारांकित प्रश्नों के जवाबों में सरकार ने स्वीकार किया कि 1 जनवरी 2021 से 25 जून 2026 तक राज्य की जेल अभिरक्षा में कुल 375 विचाराधीन, दोषसिद्ध और अन्य बंदियों की मौत हुई. इन मौतों में 373 मामलों में न्यायिक अथवा कार्यपालिक मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए गए, लेकिन 311 मामलों में ही जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई, जबकि 62 मामलों की रिपोर्ट अब भी लंबित है. सरकार ने यह भी साफ कहा कि न्यायिक मजिस्ट्रेट से जांच रिपोर्ट कब तक मिलेगी, इसकी समय-सीमा बताना संभव नहीं है. यह जवाब अपने आप में व्यवस्था की जवाबदेही पर बड़ा प्रश्नचिन्ह खड़ा करता है.

रायपुर : जेल की ऊंची दीवारों के भीतर होने वाली मौतें अब सिर्फ एक प्रशासनिक मामला नहीं, बल्कि गंभीर सवालों का विषय बन गई है. पिछले वर्षों में 375 बंदियों की मौत दर्ज की गई, हर मौत पर न्यायिक या मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए गए, लेकिन अब तक 62 मामलों की जांच रिपोर्ट सरकार को नहीं मिली है. दूसरी ओर, वर्ष 2024 से जून 2026 तक रायपुर सेंट्रल जेल में सबसे अधिक 81 बंदियों की मौत दर्ज हुई. इन आंकड़ों ने जेल प्रशासन की कार्यप्रणाली, सुरक्षा व्यवस्था और बंदियों के अधिकारों को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं. आखिर इन मौतों के पीछे क्या कारण हैं और जांच में हो रही देरी किस ओर इशारा करती है, यह सबसे बड़ा सवाल है. देखिए ईटीवी भारत के वरिष्ठ संवाददाता प्रवीण कुमार सिंह की यह विशेष रिपोर्ट

जिलेवार तस्वीर, रायपुर सेंट्रल जेल सबसे आगे

छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र 2026 में प्रस्तुत सरकारी आंकड़ों के अनुसार 1 जुलाई 2024 से 30 जून 2026 के बीच राज्य की जेलों में कुल 120 बंदियों की मौत दर्ज की गई. इनमें सबसे चिंताजनक स्थिति रायपुर केंद्रीय जेल की रही, जहां अकेले 81 बंदियों की मौत हुई. यानी राज्य की कुल जेलों में मौतों में करीब 68 प्रतिशत मौतें केवल रायपुर केंद्रीय जेल में दर्ज हुई. यह आंकड़ा राज्य की सबसे बड़ी जेल में बंदियों की संख्या, स्वास्थ्य सुविधाओं और निगरानी व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करता है.

अन्य जिलों के जेलों का हाल जानिए

मौत के मामलों में केंद्रीय जेल बिलासपुर दूसरे स्थान पर रही, जहां दो वर्षों में 17 बंदियों की मौत हुई. इसके बाद केंद्रीय जेल अंबिकापुर और केंद्रीय जेल दुर्ग में 5-5 मौतें दर्ज की गईं. वहीं रायगढ़ जिला जेल में 3 और बलौदाबाजार जिला जेल में 2 बंदियों की मौत हुई. ये आंकड़े बताते हैं कि राज्य की बड़ी और केंद्रीय जेलों में मौतों की संख्या अपेक्षाकृत अधिक रही.

इन जिलों में एक-एक बंदी की मौत

सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार गरियाबंद, दंतेवाड़ा, महासमुंद, मुंगेली, जांजगीर-चांपा और कांकेर की जेलों में इस अवधि के दौरान एक-एक बंदी की मौत दर्ज की गई. संख्या भले कम हो, लेकिन हर मौत की न्यायिक जांच अनिवार्य होने के कारण इन मामलों की भी संवेदनशीलता उतनी ही महत्वपूर्ण है.

20 से अधिक जिलों की जेलों में नहीं हुई कोई मौत

रिपोर्ट के अनुसार धमतरी, बेमेतरा, कबीरधाम, कोरिया, जशपुर, कोरबा, सूरजपुर और बलरामपुर-रामानुजगंज के जेलों में कोई मौत नहीं हुई. इसके अलावा सक्ती, सारंगढ़-बिलाईगढ़, मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी, खैरागढ़-छुईखदान-गंडई, बीजापुर, सुकमा, नारायणपुर, कोंडागांव, गौरेला-पेंड्रा-मरवाही समेत 20 से अधिक जिला एवं उप जेलों में 1 जुलाई 2024 से 30 जून 2026 के बीच एक भी बंदी की मौत दर्ज नहीं हुई. यह स्थिति बताती है कि मौतों का बड़ा हिस्सा कुछ चुनिंदा जेलों तक ही सीमित रहा.

कई सवाल छोड़ जाते हैं आंकड़े

जिलेवार आंकड़ों का विश्लेषण यह संकेत देता है कि रायपुर और बिलासपुर जैसी बड़ी जेलों में मौतों का अनुपात असामान्य रूप से अधिक है, जबकि अधिकांश जिलों में ऐसी घटनाएं नगण्य या शून्य हैं. ऐसे में यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि क्या बड़ी जेलों में क्षमता से अधिक बंदी, स्वास्थ्य सेवाओं की कमी, चिकित्सकीय संसाधनों पर दबाव या अन्य प्रशासनिक कारण इन मौतों के पीछे जिम्मेदार हैं. विधानसभा में सरकार ने इन मौतों के पीछे बीमारी और प्राकृतिक कारणों का उल्लेख किया है, लेकिन जिलावार असमानता यह संकेत देती है कि इन आंकड़ों की गहराई से समीक्षा और समयबद्ध जांच की आवश्यकता है.

पुलिस कस्टडी बनाम जेल कस्टडी

सरकार ने विधानसभा में यह भी स्वीकार किया कि वर्ष 2025 से जून 2026 तक पुलिस कस्टडी में तीन और जेल अभिरक्षा में 90 बंदियों की मौत हुई. सरकार के अनुसार राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) के निर्देशों के तहत सभी मामलों में न्यायिक जांच के आदेश दिए गए. पुलिस कस्टडी के तीनों मामलों की जांच पूरी हो चुकी है, जबकि जेल अभिरक्षा में हुई 90 मौतों में केवल 31 मामलों की न्यायिक जांच रिपोर्ट पूरी हो पाई थी. यानी हाल के मामलों में जांच की गति बेहद धीमी बनी हुई है.

सरकार का दावा, SOP लागू, NHRC के निर्देशों का पालन

विधानसभा में पूछे गए सवालों के जवाब में गृह विभाग ने कहा कि बंदियों के मानवाधिकारों की सुरक्षा और स्वास्थ्य परीक्षण के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) लागू है. सरकार ने यह भी दावा किया कि आकस्मिक मृत्यु की स्थिति में NHRC के दिशा-निर्देशों के अनुरूप अनिवार्य मजिस्ट्रियल जांच कराई जा रही है. पुलिस थानों में CCTV निगरानी और सुरक्षा उपायों को लेकर भी सरकार ने सकारात्मक जवाब दिया. लेकिन जब जांच रिपोर्टें वर्षों तक लंबित हों, तो इन दावों की प्रभावशीलता पर सवाल उठना स्वाभाविक है.

क्या केवल बीमारी जिम्मेदार है?

सरकार का आधिकारिक पक्ष यह है कि अधिकांश मौतें प्राकृतिक कारणों और बीमारी से हुई हैं. लेकिन जेलों में लगातार बढ़ती मौतें कई गंभीर सवाल छोड़ जाती हैं. क्या सभी बंदियों को समय पर इलाज मिला? क्या गंभीर मरीजों को तत्काल अस्पताल भेजा गया? क्या जेलों में डॉक्टर, दवाइयां और विशेषज्ञ चिकित्सा सुविधाएं पर्याप्त हैं? क्या भीड़भाड़ और मानसिक तनाव भी मौतों की बड़ी वजह हैं? इन सवालों का स्पष्ट जवाब सरकारी दस्तावेजों में नहीं मिलता.

जवाबदेही पर सबसे बड़ा सवाल

सरकार ने स्वयं स्वीकार किया है कि 62 मामलों की जांच रिपोर्ट अब तक नहीं आई है और यह भी नहीं बताया जा सकता कि वे कब तक आएंगी. ऐसे में सवाल केवल मौतों का नहीं, बल्कि जवाबदेही का भी है. यदि हर मौत पर जांच अनिवार्य है, तो वर्षों तक रिपोर्ट लंबित रहने का जिम्मेदार कौन है? क्या जांच पूरी होने से पहले ही कई मामले प्रशासनिक फाइलों में दब जाते हैं?

छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र 2026 में पेश किए गए सरकारी आंकड़े बताते हैं कि राज्य की जेलों में बंदियों की मौत कोई अपवाद नहीं, बल्कि लगातार सामने आ रही गंभीर चुनौती है. पांच वर्षों में 375 मौतें, 214 मौतें केवल पिछले साढ़े तीन वर्षों में, रायपुर सेंट्रल जेल में सर्वाधिक 81 मौतें, और 62 मामलों की लंबित जांच, ये आंकड़े केवल सांख्यिकी नहीं हैं, बल्कि जेल प्रशासन, स्वास्थ्य व्यवस्था, न्यायिक जांच और सरकारी जवाबदेही की वास्तविक परीक्षा भी हैं. जब तक हर मौत की निष्पक्ष जांच समयबद्ध तरीके से पूरी नहीं होती और उसके आधार पर सुधारात्मक कार्रवाई नहीं होती, तब तक जेलों में बंदियों की सुरक्षा को लेकर उठते सवाल थमने वाले नहीं हैं.