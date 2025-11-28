लखीमपुर खीरी जेल में कैदी ने लगाई फांसी; परिजनों का हंगामा, थाना प्रभारी पर रिश्वत और मारपीट का आरोप
थाना प्रभारी शिवाजी दुबे ने बताया कि सुरेश को साक्ष्यों के आधार पर गिरफ्तार कर मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया था.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 28, 2025 at 3:34 PM IST
लखीमपुर खीरी: जिला कारागार के शौचालय में कैदी ने आत्महत्या कर ली है. धौरहरा थाना क्षेत्र के माधौपुरवा गांव निवासी सुरेश कुमार वर्मा को 27 नवंबर 2025 को जेल भेजा गया. 28 नवंबर को भोर में सुरेश के सुसाइड की खबर जेल प्रशासन ने परिजनों को दी. इस घटना के आहत परिजनों ने धौरहरा थाना प्रभारी पर गंभीर आरोप लगाए हैं. थाने पर हंगामा किया और पोस्टमार्टम कराने से इंकार कर दिया है.
मृतक के भतीजे विवेक कटियार ने बताया कि थाना प्रभारी शिवाजी दुबे ने सुरेश वर्मा को तीन दिनों तक थाने में रखा. बुरी तरह से मारा-पीटा और 5 लाख रुपए भी लिए. इसके बाद जेल भेज दिया. परिजनों ने प्रभारी निरीक्षक शिवाजी दुबे पर अवैध वसूली, मारपीट और झूठे केस में फंसाने के गंभीर आरोप लगाए हैं. मामले ने तूल पकड़ लिया तो स्थानीय विधायक और समाजवादी पार्टी के सांसद भी परिजनों से मिलने पहुंचे.
पुलिस का क्या है पक्ष: प्रभारी निरीक्षक शिवाजी दुबे ने बताया कि सुरेश कुमार वर्मा को हत्या मामले में उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर गिरफ्तार किया गया. मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया था. जेल भेजने के बाद की कार्रवाई जेल प्रशासन की होती है. वहीं, जिला जेल अधीक्षक पीडी सलोनिया ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है. बंदी जब जिला कारागार लाया गया था, तब मेडिकल में उसको कोई भी इंजरी नहीं थी.
जेल अधीक्षक पीडी सलोनिया ने बताया कि शुक्रवार सुबह करीब 4:15 बजे सुरेश वर्मा का शव जेल के शौचालय में गमछे से लटकता मिला. जेल प्रशासन ने तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दी. जेल प्रशासन की मानें तो जेल में दाखिल होने के बाद आरोपी का मेडिकल कराया गया था. वह सामान्य अवस्था में था.
परिजनों ने किया हंगामा: मौत की जानकारी मिलते ही सुरेश के भाई रमेश वर्मा, पत्नी सुनीता और बेटी पल्लवी सहित परिजन ट्रैक्टर ट्रॉली से धौरहरा कोतवाली पहुंचे. परिजनों ने कोतवाली प्रभारी निरीक्षक शिवाजी दुबे पर गंभीर आरोप लगाए.
मृतक के भतीजे विवेक कटियार ने दावा किया कि सीमा देवी के परिवार ने पुलिस अधीक्षक और कोतवाली में शपथ पत्र देकर सुरेश को निर्दोष बताया था. इसके बावजूद इसके पुलिस ने उन्हें जबरन उठाकर तीन दिन तक लॉकअप में पीटा. 5 लाख रुपए चालान के नाम पर वसूले.
मामला बढ़ता देखकर परिजनों ने पोस्टमार्टम कराने से भी इंकार कर दिया. इसकी सूचना मिलने पर धौरहरा विधायक विनोद शंकर अवस्थी पोस्टमार्टम हाउस पहुंचे. परिवार से बातचीत कर उन्हें शांत कराया. विधायक ने प्रशासन से मामले की निष्पक्ष जांच कराने और परिजनों की हरसंभव मदद का आश्वासन दिया है.
सांसद ने उठाए कानून-व्यवस्था पर सवाल: घटना की गंभीरता को देखते हुए खीरी लोकसभा के सपा सांसद उत्कर्ष वर्मा मधुर भी पोस्टमार्टम हाउस पहुंचे. उन्होंने जिला प्रशासन से मांग की है, कि कोतवाली प्रभारी शिवाजी दुबे सहित सभी दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए. उन्होंने कहा कि कस्टडी में मौत होना भी जांच का विषय है. थाना प्रभारी पर लगे आरोप सही हैं, तो यह प्रदेश की कानून-व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करता है.
हत्या के आरोप में हुई थी गिरफ्तारी: सुरेश कुमार वर्मा को धौरहरा पुलिस ने सीमा देवी नाम की महिला की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया था. हत्या 15 अक्टूबर 2025 को हुई थी. पुलिस ने सर्विलांस और अन्य तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर सुरेश को गिरफ्तार किया. मेडिकल परीक्षण के बाद गुरुवार को मजिस्ट्रेट के सामने पेश करके जेल भेज दिया गया था.
यह भी पढ़ें: कानपुर में चलती बस में लगी आग; पुलिसकर्मियों ने 35 यात्रियों की बचाई जान, हाईवे पर लंबा जाम