लखीमपुर खीरी जेल में कैदी ने लगाई फांसी; परिजनों का हंगामा, थाना प्रभारी पर रिश्वत और मारपीट का आरोप

लखीमपुर खीरी जेल में कैदी ने लगाई फांसी. ( Photo Credit: ETV Bharat )

लखीमपुर खीरी: जिला कारागार के शौचालय में कैदी ने आत्महत्या कर ली है. धौरहरा थाना क्षेत्र के माधौपुरवा गांव निवासी सुरेश कुमार वर्मा को 27 नवंबर 2025 को जेल भेजा गया. 28 नवंबर को भोर में सुरेश के सुसाइड की खबर जेल प्रशासन ने परिजनों को दी. इस घटना के आहत परिजनों ने धौरहरा थाना प्रभारी पर गंभीर आरोप लगाए हैं. थाने पर हंगामा किया और पोस्टमार्टम कराने से इंकार कर दिया है. मृतक के भतीजे विवेक कटियार ने बताया कि थाना प्रभारी शिवाजी दुबे ने सुरेश वर्मा को तीन दिनों तक थाने में रखा. बुरी तरह से मारा-पीटा और 5 लाख रुपए भी लिए. इसके बाद जेल भेज दिया. परिजनों ने प्रभारी निरीक्षक शिवाजी दुबे पर अवैध वसूली, मारपीट और झूठे केस में फंसाने के गंभीर आरोप लगाए हैं. मामले ने तूल पकड़ लिया तो स्थानीय विधायक और समाजवादी पार्टी के सांसद भी परिजनों से मिलने पहुंचे. पुलिस का क्या है पक्ष: प्रभारी निरीक्षक शिवाजी दुबे ने बताया कि सुरेश कुमार वर्मा को हत्या मामले में उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर गिरफ्तार किया गया. मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया था. जेल भेजने के बाद की कार्रवाई जेल प्रशासन की होती है. वहीं, जिला जेल अधीक्षक पीडी सलोनिया ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है. बंदी जब जिला कारागार लाया गया था, तब मेडिकल में उसको कोई भी इंजरी नहीं थी. जेल अधीक्षक पीडी सलोनिया ने बताया कि शुक्रवार सुबह करीब 4:15 बजे सुरेश वर्मा का शव जेल के शौचालय में गमछे से लटकता मिला. जेल प्रशासन ने तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दी. जेल प्रशासन की मानें तो जेल में दाखिल होने के बाद आरोपी का मेडिकल कराया गया था. वह सामान्य अवस्था में था. थाना प्रभारी पर रिश्वत और मारपीट का आरोप. (Video Credit: ETV Bharat)