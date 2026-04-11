प्रतापगढ जेल में कैदी ने की आत्महत्या; DIG ने तीन जेलकर्मियों को निलंबित किया, जांच जारी
DIG जेल प्रदीप गुप्ता ने बताया कि बंदी की मौत की जांच पड़ताल के बाद तीन जेलकर्मियों को निलंबित किया गया है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : April 11, 2026 at 7:15 AM IST
प्रतापगढ़: जिला कारागर में एक बंदी ने खुद को आग लगाकर सुसाइड कर लिया. घटना के बाद जेल में हड़कंप मच गया. तत्काल जांच के लिए पुलिस-प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे. DIG जेल ने लापरवाही के आरोप में तीन जेलकर्मियों को निलंबित कर दिया है.
DIG जेल प्रदीप गुप्ता ने बताया कि बंदी की मौत की जांच पड़ताल के बाद डिप्टी जेलर ध्रुव नारायण श्रीवास्तव, हेड जेल वार्डर अखिलेश और हेड जेल वार्डर चोन्हर कुमार को निलंबित कर दिया गया है. प्रथम दृष्टया जेल के अंदर सुसाइड होने के इनकी लापरवाही पाई गई है.
दोहपह की है घटना: यह वारदात शुक्रवार दोपहर करीब 12 बजे की है. मिलाई के लिए बैरक से निकला बंदी दीपक उर्फ राहुल जेल के अंदर खेत में पहुंच गया. वहां लकड़ियों और पत्ते के बंडल में आग लगाकर अपने आप को भी आग के हवाले कर लिया. आग में झुलसने से बंदी दीपक की मौत हो गई.
घटना की सूचना मिलते ही एडिशनल एसपी शैलेंद्र लाल और अपर जिलाधिकारी आदित्य भारी पुलिस के साथ जेल मौके पर पहुंचे. कुछ ही देर बाद DIG जेल प्रदीप गुप्ता भी जिला कारागार प्रतापगढ़ पहुंचे.
CCTV में दिखा दीपक: जांच पड़ताल में यह सामने आया है कि बंदी दीपक उर्फ राहुल जेल की खेत की तरफ जाते हुए CCTV में दिखा है, वह अकेले ही जा रहा है. आशंका है कि दीपक ने खुद ही आग लगाकर अपनी जान दे दी है.
हालांकि जेल के अंदर बंदी दीपक ने किन कारणों से सुसाइड किया? यह अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है. इसी सवाल का जवाब तलाश करने के लिए DIG जेल समेत तमाम अफसर जांच-पड़ताल में जुटे हुए हैं.
इस घटना से जेल अफसरों के होश उड़े हुए हैं. जेल के अफसर भी दबी जुबान में सुसाइड का यह तरीका यूनिक मान रहे हैं. दीपक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. परिजनों को सूचना दे दी गई है.
छेड़खानी का आरोपी: पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, मृतक दीपक उर्फ राहुल (22) पिछले 6 महीने से जिला कारागर में बंद है. उस पर छेड़खानी और आत्महत्या के लिए प्रेरित करने के संगीन धाराओं में केस चल रहा है. दीपक उन्नाव जिले के रसूलाबाद थाना क्षेत्र में मिर्जापुर गांव का रहने वाला था.
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